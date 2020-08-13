США отменили частные чартерные рейсы на Кубу

Туристы возле международного аэропорта Хосе Марти в Гаване, Куба (Фото: Ramon Espinosa / AP)

США запретили почти все частные чартерные рейсы на Кубу, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Это действие приостановит все чартерные рейсы между Соединенными Штатами и Кубой, находящиеся под юрисдикцией Министерства транспорта, за исключением разрешенных государственных чартерных рейсов в/из Гаваны и других разрешенных частных чартерных рейсов для неотложных медицинских целей, поисково-спасательных операций и других поездок», — говорится в заявлении.

Помпео пояснил, что его решение связано с тем, что администрация Кубы получает доход от сборов за посадку самолетов, проживания в государственных отелях и других туристических услуг. «Запрет частных чартерных рейсов лишит режим Кастро экономических ресурсов и ограничит его способность совершать злоупотребления», — отметил Помпео.

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