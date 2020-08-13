В Минске ОМОН перекрыл тротуары на проспекте Независимости

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Минске ОМОН перекрывает тротуары на проспекте Независимости, в части, расположенной у парка Горького, передает корреспондент РБК. Кроме того, готовятся заграждения у станции метро «Октябрьская».

Ранее движение на проспекте затормозилось, образовались пробки. Как сообщал корреспондент РБК, движение тормозили намеренно.

Также ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что милиция перекрыла входы на площадь Независимости, где расположены Дом правительства и здание Центральной избирательной комиссии.

Помимо этого, рядом с площадью находятся здания нескольких министерств, включая Министерство образования, финансов, архитектуры и строительства, здравоохранения.

Кроме того, силы милиции стянуты в район здания администрации президента. Там находятся автобусы с сотрудниками ОМОН и спецтехника, сообщает ТАСС.