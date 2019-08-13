Россия зеркально объявила персоной нон грата украинского дипломата

Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге теперь должен покинуть страну. Ранее Киев выслал российского дипломата из Львова

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил РБК начальник отдела оперативной информации МИД России Алексей Зайцев. По его словам, это ответная реакция на высылку российского дипломата украинскими властями.

Как сообщили ТАСС в министерстве, каких-либо доказательств противоправной деятельности россиянина, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, предъявлено не было. В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы устроили провокацию еще в мае, объявив сотрудника генконсульства во Львове персоной нон грата.

«То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — указали в министерстве.

СБУ 13 августа сообщила, что задержала во Львовской области местного жителя, который работал на «спецслужбы Российской Федерации». Он собирал развединформацию «по заданию российских кураторов» и передавал ее сотруднику генконсульства России во Львове.