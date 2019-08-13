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Россия зеркально объявила персоной нон грата украинского дипломата
Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге теперь должен покинуть страну. Ранее Киев выслал российского дипломата из Львова

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил РБК начальник отдела оперативной информации МИД России Алексей Зайцев. По его словам, это ответная реакция на высылку российского дипломата украинскими властями.

Как сообщили ТАСС в министерстве, каких-либо доказательств противоправной деятельности россиянина, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, предъявлено не было. В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы устроили провокацию еще в мае, объявив сотрудника генконсульства во Львове персоной нон грата.

«То, что Служба безопасности Украины (СБУ) три месяца тянула с обнародованием этой информации, видимо, связано с внутриполитическими играми на Украине», — указали в министерстве.

Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата

СБУ 13 августа сообщила, что задержала во Львовской области местного жителя, который работал на «спецслужбы Российской Федерации». Он собирал развединформацию «по заданию российских кураторов» и  передавал ее сотруднику генконсульства России во Львове. 

По версии Киева, дипломат получал данные от пенсионера, «завербованного» российскими спецслужбами в 2014 году. Сотрудник российского дипломатического ведомства покинул Украину, его объявили персоной нон грата. В СБУ отметили, что против пенсионера возбуждено уголовное дело о госизмене.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: МИД России, дипломат, Украина
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Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
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