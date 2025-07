Джанлуиджи Лембо и Борис Джонсон (Фото: tavernaanemaecore / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроил «фееричную ночь» в ночном клубе Anema e Core на итальянском острове Капри, сообщает The Sun. Он пел на сцене, размахивал британским флагом и пил шампанское из бутылки с его же фотографией.

The Telegraph отмечает, что вместе с 61-летним Джонсоном в клубе находилась его 37-летняя супруга Кэрри, а также двухмесячная дочь. Во время вечеринки бывший британский премьер надел сомбреро и размахивал мексиканским флагом. На сцене вместе с местной группой он исполнил несколько песен, например Stand by me, Hey Jude, Mamma Mia и Sweet Caroline.

Фотографии с вечеринки были опубликованы в социальных сетях, в том числе на официальной странице ночного клуба в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Anema e Core, как пишет The Telegraph, известен своими шумными вечеринками и звездными гостями — ранее здесь отдыхали Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Пенелопа Крус, Риз Уизерспун и др.