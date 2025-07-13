 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин рассказал, как переписал Мюнхенскую речь в самолете

Путин заявил, что переписал подготовленный для него текст речи для Мюнхенской конференции в 2007 году, пока летел туда в самолете. Он отметил, что сделал это не из-за желания «конфронтировать», а для выражения озабоченности
Выступление Владимира Путина в Мюнхене, 2007 год
Выступление Владимира Путина в Мюнхене, 2007 год (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что полностью переписал речь для Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году в самолете.

«Пока летели в Мюнхен, я посмотрел так, предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону, и целиком все переписал. Не потому, что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может, и я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», — приводят слова главы государства «Вести».

Ульянов назвал Запад незрелым для Мюнхенской речи
Политика
Владимир Путин

В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году российский президент раскритиковал устоявшийся миропорядок, в частности внешнюю политику США, расширение НАТО на восток и однополярность мира. Также Путин подчеркнул, что Россия за свою историю практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, и Москва не собирается изменять этой традиции.

Выступление Путина вызвало большой резонанс и получило название Мюнхенская речь. Некоторые западные политики сочли его заявления самими жесткими с окончания холодной войны и сравнивали выступление с Фултонской речью британского премьер-министра Уинстона Черчилля 1946 года, когда тот заявил, что между Западной и Восточной Европой был опущен железный занавес.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Мюнхенская речь Мюнхенская конференция по безопасности
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Премьер Польши сравнил конференцию по безопасности с Мюнхенским сговором
Политика
Путин рассказал об историческом негативе Франции и Британии к России
Политика
Путин вспомнил, как в 1990-х отказался общаться с делегацией США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Молдавии назвали фейком данные о гибели молдавских солдат на Украине Политика, 15:25
Путин рассказал, как переписал Мюнхенскую речь в самолете Политика, 15:19
В Москве изъяли двух львов, которых использовали для фотосессий Город, 15:16
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Путин вспомнил, что не считал себя готовым стать президентом 25 лет назад Политика, 15:03
Украина предложила Азербайджану использовать ее хранилища для газа Политика, 14:54
Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot Политика, 14:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Новгородской области на 5 тыс. снизилось число жителей без света Общество, 14:42
Путин рассказал об историческом негативе Франции и Британии к России Политика, 14:38
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
В испанском городе вспыхнули беспорядки из-за нападения мигрантов Общество, 14:23
Путин назвал причиной аутодафе СССР желание быть с «цивилизованным» миром Экономика, 14:08
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали по делу о мигрантах Общество, 13:52