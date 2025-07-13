Путин рассказал, как переписал Мюнхенскую речь в самолете
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что полностью переписал речь для Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году в самолете.
«Пока летели в Мюнхен, я посмотрел так, предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону, и целиком все переписал. Не потому, что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может, и я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», — приводят слова главы государства «Вести».
В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году российский президент раскритиковал устоявшийся миропорядок, в частности внешнюю политику США, расширение НАТО на восток и однополярность мира. Также Путин подчеркнул, что Россия за свою историю практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, и Москва не собирается изменять этой традиции.
Выступление Путина вызвало большой резонанс и получило название Мюнхенская речь. Некоторые западные политики сочли его заявления самими жесткими с окончания холодной войны и сравнивали выступление с Фултонской речью британского премьер-министра Уинстона Черчилля 1946 года, когда тот заявил, что между Западной и Восточной Европой был опущен железный занавес.
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