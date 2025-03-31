Ульянов назвал Запад незрелым для Мюнхенской речи

Западные страны не могли понять предупреждение, которое содержалось в Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Путин на Мюнхенской конференции направил Западу мощный сигнал о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России. Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — написал Ульянов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что теперь мир видит результат, но не уточнил, какой именно.





В 2007 году Путин принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности — ежегодном мероприятии, которое собирает политиков и военных лидеров из десятков западных стран, встречающихся для обсуждения самых важных вопросов международной безопасности.

Тогда он выступил с заявлением, в котором содержалась резкая критика существовавшего на тот момент миропорядка. Прежде всего это касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности мира.

Речь вызвала большой резонанс, некоторые западные лидеры назвали его самым жестким со времен окончания холодной войны.