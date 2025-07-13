На Украине объявили в розыск Хинштейна и Кириенко
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.
Киев объявил Кириенко в розыск в октябре 2024 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в частности, за «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность Украины», а также за регулярные посещения Крыма, Донецка и Луганска.
С апреля 2025 года также разыскивается Хинштейн, ему инкриминируют также «посягательство на территориальную целостность Украины». Оба чиновника находятся в базе украинского сайта «Миротворец».
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественным фигурам. Обвинения касаются, как правило, посягательства на территориальную целостность Украины. В качестве доказательств используются публичные заявления, выступления, участие в мероприятиях, поддержка российских военных действий.
Так, ранее стало известно, что СБУ и МВД страны объявили в розыск главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова.
В России также возбуждены дела в отношении высокопоставленных украинских политиков и военных. Так, в июле 2024 года российское МВД объявило в розыск экс-командующего оперативного командования «Запад» Вооруженных сил Украины генерала Игоря Довганя.
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