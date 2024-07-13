В Новокузнецке появится «женский батальон водителей» в подчинении мэра

Из-за дефицита водителей автобусов мэр Новокузнецка провел выездное совещание с основным городским перевозчиком, по итогам которого было решено сформировать «женский батальон водителей», которым предоставят все необходимые льготы

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В Новокузнецке будет сформирован «женский батальон» водителей автобусов, который будет подчиняться напрямую главе города Сергею Кузнецову. Соответствующее решение было принято на выездном штабе с руководством компании «ПитерАвто», передают «Вести Кузбасс».

«Глава города компенсирует затраты будущему водителю-женщине на обучение, «ПитерАвто» дает гарантию того что эта женщина будет работать. Мы на троих с советом народных депутатов даем гарантию по социальным льготам выводим зарплату <...> до 100 тыс. руб.», — заявил на совещании Кузнецов.

Как отмечают «Вести», женщин-водителей также обеспечат муниципальными льготами: продленка, бесплатное питание, доставка до школы, приоритетный выбор школьного образовательного учреждения и детского сада. За каждой из них закрепят автобус, удобный график, постоянный маршрут.

«Московский Комсомолец» связывает нынешние меры властей с кадровым дефицитом водителей. Портал NGS42 еще в декабре писал, что на линию на тот момент не выходило около 25% от необходимого количества пассажирского транспорта, при этом именно «ПитерАвто» обслуживает большинство местных автобусов.

Как пишет ProKuzbass, для решения этой проблемы «ПитерАвто» уже на 20% увеличил зарплаты водителей и ввел удобные смены. На выездном совещании с руководством компании Кузнецов уточнил, что до конца года зарплаты водителей вырастут до 100 тыс. руб. «Основным нововведением со стороны руководства компании станет новый подход к индивидуальным договорам, где будут прописаны наиболее приемлемые графики и условия работы для тех работников, которые будут устраиваться на работу вновь», — добавил глава города.