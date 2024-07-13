Австралия потребовала «отступить» от защиты россиян в деле о шпионаже

В Австралии заподозрили уроженцев России в попытке украсть секретные оборонные данные Москве, их арестовали. Посольство увидело в происходящем паранойю, но власти страны потребовали «прекратить вмешиваться во внутренние дела»

Энтони Альбанезе (Фото: Lukas Coch / Reuters)

Россия не заслуживает доверия на фоне «шпионажа по всему миру» и ей не следует пытаться оказать помощь двум россиянам, арестованным в Австралии по подозрению в шпионаже, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе, передает ABC.

«Россия может уловить сигнал: отступите», — сказал он.

Альбанезе призвал Москву «прекратить вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств» и обвинил ее в неуважении к международному праву, а также добавил: «К ним следует относиться с презрением, что я и делаю».

Video

Накануне полиция Австралии задержала семейную пару: 62-летнего Игоря Королёва и 40-летнюю Киру Королёву — они граждане России, десять лет назад приехали в Австралии и впоследствии получили австралийское гражданство. Женщина служила в Вооруженных силах Австралии специалистом по информационным системам. Не уведомив руководство, она ненадолго выехала в Россию, проинформировав супруга, как переслать ей секретные сведения оборонного характера. Полиция выяснит, состоялась ли передача информации, а также как человек с доступом к засекреченным материалам смог выехать в Россию.

Королёвых подозревают по одному пункту обвинения — в подготовке к шпионажу. Более серьезная статья — шпионаж — требует прямой доказанной связи с иностранным государством и грозит тюремным заключением на срок от 25 лет до пожизненного. В полиции предупредили, что дело могут переквалифицировать на более строгую статью, если будет выявлена новая информация.

Это первые подозреваемые в шпионаже по новому законодательству об иностранном вмешательстве, принятом в 2018 году.

Посольство России заявило в X, что пресс-конференция ведомств, где объявили о задержании выходцев из России, «явно была направлена на то, чтобы вызвать очередную волну антироссийской паранойи в Австралии». Дипмиссия обвинила Канберру в использовании «театральных трюков» и заявила, что «воображаемые «русские шпионы» находятся по всей территории Австралии». Посольство пообещало изучить «возможные меры консульского характера».