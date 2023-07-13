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Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки показал, как стрелял
СК показал видео следственного эксперимента по делу об убийстве экс-командира подлодки
Подозреваемый в убийстве экс-командира подводной лодки Сергей Денисенко рассказал, что сначала выстрелил в Станислава Ржицкого один раз. Об этом он заявил во время следственного эксперимента на месте убийства. После этого Денисенко выстрелил еще несколько раз. 13 июля Денисенко арестовали.
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