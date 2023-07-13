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Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей

Путин объявил о возобновлении в России программ мегагрантов для исследователей
За пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при условии, что он готов работать в России на постоянной основе, заявил Путин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России возобновятся программы мегагрантов для исследователей, заявил российский президент Владимир Путин. Он поручил правительству страны и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года.

По его словам, многие исследователи хотят работать в России и участвовать в исследовательских проектах.

«Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов», — отметил Путин.

Помимо этого, он поручил внести изменения в параметры программы, чтобы ее условия стали более привлекательными для исследователей. Также необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации до пяти лет с возможностью продления до трех лет, добавил президент.

В первую очередь необходимо поддержать крупные научные проекты россиян, а также ведущих иностранных исследователей. Если зарубежные ученые готовы работать в России на постоянной основе, то за пять лет они должны получить полмиллиарда рублей, заверил Путин.

Конкурс научных мегагрантов от правительства был учрежден в 2010 году. Это открытый публичный конкурс для привлечения ученых в российские вузы. 

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