Российский суд заочно арестовал украинскую телеведущую по делу о фейках

Мария Ефросинина (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Марию Ефросинину на два месяца по делу о фейках о российской армии (ч. 2 п. «д» ст. 207.3 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

Двухмесячный срок будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции Ефросининой. Если ее задержат, телеведущей будет грозить до десяти лет лишения свободы.

С 13 марта Ефросинина находится в международном розыске. По версии следствия, причастность обвиняемой к преступлению подтверждается протоколами осмотров публикаций в ее Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), а также заключениями лингвистических экспертиз и «другими доказательствами». Следствие полагает, что, находясь на свободе, она «может продолжить заниматься преступной деятельностью».

Ефросинина в своем Instagram сделала репост сообщения об аресте, подписав его: «А то я уже начала беспокоиться».

Мария Ефросинина — телеведущая и блогер. Она работала на украинском телевидении, вела «Модный приговор» на канале «Интер», «Фабрику звезд» и утреннее шоу «Подъем» на «Новом канале» и другие программы.