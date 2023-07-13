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Борис Джонсон назвал самого большого врага Украины

Борис Джонсон: самым большим врагом Украины является усталость от Киева ее сторонников
Главным врагом Украины в конфликте с Россией является не российская армия, а «истощение остального мира», и особенно украинских сторонников, уверен Борис Джонсон
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Самым большим врагом Киева в конфликте с Россией является «усталость от Украины» ее сторонников. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

«Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в уверенности, что они победят. Но они должны победить, это абсолютно необходимо», — заявил он, объяснив, что победа Киева «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».

Джонсон также призвал США не уставать от изнурительной борьбы Украины с Россией и продолжать оказывать поддержку Киеву, в том числе оружейную.

Экс-премьер Британии подчеркнул, что не может быть «никаких возможных оправданий» для отсрочки вступления Украины в НАТО.

В августе прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников признал, что для страны в конфликте с Россией опаснее всего «синдром усталости» международного сообщества.

«Нам нужно разговаривать — говорить, например, с вами — объяснять, просить людей не поддаваться этой усталости. Потому что для нас это очень, очень опасно», — отмечал он.

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В январе этого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал усталость от конфликта на Украине среди стран Запада. Он предостерег мировых лидеров от «таких настроений».

По его словам, несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не согласился с заявлениями об усталости США от поддержки Украины. Он отметил, что поддержка Киева Вашингтоном не становится слабее.

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Борис Джонсон Европа Украина усталость
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