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В Думу внесли проект об аренде жилья для военных «в обход госзакупок»

Депутаты Госдумы внесли проект об аренде жилья для военных «в обход госзакупок»
Группа депутатов внесла законопроект о госзакупках у единственного поставщика в сфере аренды жилых помещений, предоставляемых контрактникам. В законе речь идет в том числе о военнослужащих, дислоцированных за пределами России
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение Думы законопроект о госзакупках у единственного поставщика в сфере аренды жилых помещений, предоставляемых военнослужащим, проходящим службу по контракту. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, статью закона, позволяющую заказчикам проводить госзакупки у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя, предлагается дополнить случаями аренды жилых помещений, предоставляемых военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Речь идет в том числе о военнослужащих-контрактниках, проходящих службу в воинских частях, организациях, учреждениях или органах, дислоцированных за пределами России. Таким образом госзакупки, связанные с арендой жилья для указанных военнослужащих, в случае принятия закона смогут осуществляться без проведения конкурсных процедур.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что при отсутствии свободных служебных жилых помещений или жилья в общежитиях федеральные органы исполнительной власти предоставляют военнослужащим и членам их семей арендованное жилье. При этом аренда таких помещений должна осуществляться федеральными органами исключительно в рамках закона о госзакупках. «Проведение конкурса, предусматривающего аренду жилых помещений в целях обеспечения ими военнослужащих, раскрывает информацию о местах дислокации воинских частей (организаций, учреждений), минимальном количестве военнослужащих, проходящих военную службу в соответствующем населенном пункте, а также может привести к раскрытию осуществляемой деятельности», — отмечают авторы инициативы, уточняя, что такая информация относится к сведениям, составляющим государственную или другую охраняемую законом тайну. «Проведение конкурса фактически приведет к ее раскрытию», — указывают депутаты.

В мае этого года Госдума приняла закон, позволяющий членам семей военнослужащих, направленных в зону специальной военной операции и за пределы России, продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. Размер возмещений не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. Закон также распространится на сотрудников войск нацгвардии.

Прошлой осенью президент Владимир Путинутвердил закон о кредитных каникулах для участников СВО. Подписанный документ предусматривает предоставление льготного периода, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер. В случае гибели заемщика или признания его инвалидом первой группы долг полностью списывается.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
контрактники аренда жилья Андрей Картаполов Госдума законопроект военнослужащий военнослужащие
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