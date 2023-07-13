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В «Воентелекоме» назначили нового генерального директора

Минобороны: новым гендиректором «Воентелекома» назначен Александр Артамонов
Новым генеральным директором компании «Воентелеком» стал Александр Артамонов. Такое решение принял совет директоров компании, которая занимается обеспечением линий связи в интересах Минобороны

Совет директоров АО «Воентелеком» назначил генеральным директором компании Александра Артамонова. На своем посту он сменил Александра Якунина, исполнявшего обязанности на этой должности с 2018 года, сообщает Минобороны.

Предприятие работает в области информационной безопасности и телекоммуникаций, оно является специализированной сервисной компанией федерального значения и занимается также развитием науки и информационных технологий.

Основным заказчиком «Воентелекома» выступают Минобороны, органы власти и крупные российские компании. «Воентелеком» обеспечивает комплексное оснащение объектов связи современным коммуникационным оборудованием, производит обслуживаение и сервисные ремонты военной ИТ-инфраструктуры, техники, линий и сооружений в области связи.

До назначения Артамонов работал в Минобороны и проходил военную и гражданскую госслужбу на федеральном уровне.

Он занимался защитой информации на объектах информатизации руководства Минобороны, а также разрабатывал и внедрял в центральных органах военного управления программы автоматизации процессов в сфере оказания государственных услуг, сообщили в военном ведомстве.

На счету Артамонова участие в нескольких опытно-конструкторских работах по защите информации, информационных технологий с внедрением в существующие системы автоматизации. Он получил образование в Военной академии связи в Санкт-Петербурге по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

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В марте 2023 года Бабушкинский суд Москвы выпустил из мест заключения по условно-досрочному освобождению бывшего генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова, осужденного в 2022 году за хищение бюджетных средств на 1,4 млрд руб. Хищения происходили при реализации контрактов, заключенных с Минобороны.

Приговор Давыдову вынесли в октябре 2022 года за мошенничество в особо крупном размере и назначили ему четыре года и два месяца в колонии. Уже в декабре, когда к тому времени он провел под стражей половину срока, Давыдов подал ходатайство об УДО. Суд счел, что он доказал свое исправление, и удовлетворил ходатайство.

Прокуратура выступала против освобождения Давыдова, отмечая, что тот не возместил государству нанесенный ущерб, и решила опротестовать вердикт в Мосгорсуде.

Мосгорсуд в апреле отменил решение об условно-досрочном освобождении Давыдова и постановил пересмотреть его ходатайство заново.

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«Воентелеком» отставки и назначения Минобороны
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