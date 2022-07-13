Авианосец ВМС США Ronald Reagan вошел в Южно-Китайское море

Авианосец Ronald Reagan (Фото: Kenneth Abbate / U.S. Navy / Reuters)

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря, сообщает пресс-служба 7-го флота США.

«Наше присутствие в Южно-Китайском море демонстрирует приверженность Америки свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — сказал капитан авианосца и командующий группой Фред Голдхаммер.

В сообщении отмечается, что ударная группа проводит операции по обеспечению безопасности на море, в том числе тактические учения для координации кораблей и авиагруппы.

В пресс-службе заявили, что командование ВМС США считает заход авианосца в Южно-Китайское море частью «обычных операций флота в Индо-Тихоокеанском регионе».

В тот же день в акваторию Южно-Китайского моря вошел еще один американский военный корабль — ракетный эсминец Benford. Китайское Минобороны засекло его в районе архипелага Сиша (Парасельские острова), принадлежность которых оспаривают Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины, а также сама КНР. Китайцы потребовали от эсминца покинуть район и заявили, что корабль вошел в него незаконно.

Американские корабли регулярно патрулируют акваторию около островов, а Китай выражает свое недовольство по этому поводу.

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«Рональд Рейган» — авианосец типа «Нимиц». Введен в строй в 2003 году. Один из немногих кораблей в истории США, названный в честь живого человека. Несет на борту 90 самолетов и вертолетов, также вооружен зенитными ракетами и торпедными аппаратами.