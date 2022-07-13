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Военная администрация Херсона обвинила ВСУ в поджоге полей с вертолета

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов (Фото: Стремоусов Кирилл / Youtube)

Украинcкие вертолеты начали поджигать поля с пшеницей на границе с подконтрольной российским военным Херсонской областью, заявил «РИА Новости» заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения», — сказал он.

Стремоусов добавил, что в ночь на 13 июля украинские войска попытались обстрелять Херсон. По его словам, в направлении города выпустили как минимум шесть снарядов, однако их все сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

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С начала марта регион контролируют российские войска, там действует пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА).

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. Украина разорвала дипотношения с Москвой, в стране ввели военное положение и объявили мобилизацию. Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций, затронувших экспорт нефтепродуктов, финансовую систему, а также политическое руководство и ряд бизнесменов.

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