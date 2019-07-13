Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек

В британской полиции ответили на заявления политиков, обвинивших правоохранительные органы в попытке ограничить свободу слова

Нил Басу (Фото: Frank Augstein / AP)

Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки. Он отметил, что правоохранительные органы не намерены требовать от главных редакторов сокрытия полученных данных, поскольку пресса играет важную роль, влияя на государственные институты.

Басу, однако, заметил, что кража документов, содержание которых является государственной тайной, является уголовным преступлением, а потому задачей полиции является задержание людей, передающих материалы журналистам.

Ранее полиция отреагировала на публикацию в Daily Mail секретной переписки посла Великобритании в США Кима Дэррока. В Скотленд-Ярде в том числе напомнили руководителям изданий о том, что если они получат документы, содержащие государственную тайну, то должны вернуть их туда, откуда их украли.

Заявление Скотленд-Ярда вызвало серьезную критику. Так, претендующий на пост главы правительства Борис Джонсон заявил, что СМИ не должны подвергаться преследованиям за публикацию данных, поскольку угрозы национальной безопасности в этом нет, сообщает Guardian.

Его конкурент в борьбе за посты премьера и главы Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что публикация в Daily Mail нанесла урон отношениям с США и привела к отставке Дэррока. «Но я считаю, что если средства массовой информации получают документы, то они имеют полное право публиковать их. В этом заключается их работа», — добавил Хант.