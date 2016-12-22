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WP узнала о недопуске зятя Трампа к брифингам спецслужб для президента
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WP узнала о недопуске зятя Трампа к брифингам спецслужб для президента
Политика, 11:35
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WP узнала о недопуске зятя Трампа к брифингам спецслужб для президента
Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер не может посещать брифинги, которые спецслужбы проводят для Дональда Трампа, сообщает WP. По данным издания, ЦРУ не предоставила ему необходимый для этого уровень доступа
Джаред Кушнер (Фото: James Lawler Duggan / Reuters)

Зять президента Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер не получил доступ к секретной информации высокого уровня после проверки спецслужб, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По итогам проверки, завершившейся в мае, он получит доступ только к документам с уровнем допуска «совершенно секретно» и не получил доступ к информации, которая дополнительно маркируется как «чувствительная информация с разграничением по категориям секретности» (sensitive compartmented information, SCI). Данные такого рода часто содержат информацию об источниках разведданных, методах их получения и анализа. Решение об уровне доступа принимает ЦРУ.

Отсутствие такого уровня доступа означает, что зять Трампа не может посещать все брифинги, которые спецслужбы проводят для президента США. Тем не менее президент США может санкционировать его присутствие на брифингах, которые предполагают более высокий доступ, отмечает WP.

Опрошенные изданием эксперты в области безопасности также указывают, что это может мешать Кушнеру выполнять свою работу в качестве советника, который принимает участие в разработке плана мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

Кушнер обладал полным доступом ко всем документам в течение года после назначения на должность советника президента, причем этот доступ был «временным» по статусу. Однако в феврале 2018 года Джон Келли, который возглавляет аппарат Белого дома, лишил Кушнера возможности запрашивать «чувствительную» информацию. Трамп заявил, что это решение оспаривать не будет.

Кроме того, WP в это время сообщала, что беспокойство спецслужб вызвала информация о том, что зять Трампа информирует Белый дом не обо всех контактах с представителями других стран, а чиновники из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов обсуждали, каким образом они могут повлиять на Кушнера, а иностранные чиновники из Израиля и Мексики «стремились воспользоваться деловыми договоренностями Кушнера, финансовыми трудностями и отсутствием у него внешнеполитического опыта.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , Вашингтон , Джаред Кушнер , допуск
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