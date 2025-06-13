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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израиль заявил о переходе Ираном красных линий после ответной атаки

Министр обороны Израиля: Иран перешел красные линии, совершив ответную атаку
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Иран в ответ на израильскую операцию запустил свыше сотни ракет, в Тель-Авиве было зафиксировано несколько попаданий. Министр обороны Израиля заявил, что удар пришелся по «густонаселенным гражданским районам», за это Иран заплатит

Иран, нанеся ответный удар по Израилю после начала его военной операции против Тегерана, пересек все красные линии, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Ynet.

«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия», — заявил министр.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» — были атакованы военные и ядерные объекты Ирана, удары продолжались весь день.

Ответную операцию, которую Корпус стражей Исламской революции назвал «Истинное обещание-3», Иран начал вечером 13 июня. Иран выполнил три волны ракетных пусков. Во время первых двух, по израильским данным, было задействовано примерно 150 ракет.

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Атака началась около 21:00, чуть меньше, чем через полтора часа израильская армия сообщила, что граждане могут покинуть укрытия, но посоветовала не удаляться от них.

Медики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили о 22 пострадавших в результате атаки. Двое из них в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие ранения, передает Ynet.

Портал также сообщает о повреждении высотного здания в Тель-Авиве, в одном из мест попаданий возник пожар.

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