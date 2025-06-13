Иранский Генштаб обвинил Израиль в переходе «всех красных линий»
Израиль перешел все красные линии, и теперь у Тегерана нет ограничений на ответные удары, передает ISNA со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Ирана.
«Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии <...>, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия схватит жестокий террористический режим и его сторонников», — говорится в заявлении.
В правительстве Ирана заявили о начале «необходимых оборонительных, политических и правовых мер», которые «заставят пожалеть» и «не дадут спать» Израилю.
В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции «нанесение ущерба ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». По данным ЦАХАЛ, в результате атаки поражено более 100 целей.
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