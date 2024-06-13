 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Курс украинской гривны к доллару достиг исторического минимума

После решения Нацбанка о снижении учетной ставки до 13% годовых курс гривны упал до нового исторического минимума. В регуляторе среди причин этого назвали замедление поступлений экспортной выручки и увеличение бюджетных расчетов
Фото: Алексей Чумаченко / SOPA Images / Sipa USA / Reuters
Фото: Алексей Чумаченко / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума — 40,69 грн за $1, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Падению курса гривны предшествовало решение регулятора о снижении учетной ставки на 0,5% — до 13% годовых. Председатель НБУ Андрей Пышный, комментируя решение, сослался на все еще «сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики».

По его словам, бюджетные нужды в мае — первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы. Вместе с тем он заявил об ожидании активизации поступлений внешней помощи уже в ближайшие недели.

Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года
Экономика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Как пояснил «Стране» представитель одного из украинских банков, до полудня доллар на межбанковском рынке торговался не очень высоко — в районе 40,55–40,60 грн, — поскольку многие допускали сохранение учетной ставки на старом уровне в 13,5%. «[Все] понимали не самые лучшие инфляционные перспективы Украины из-за уже случившейся девальвации гривны и повышения тарифов на электроэнергию. Однако после полудня на рынок просочилась информация о снижении учетки на 0,5% (до 13%), и курс подскочил аж до 40,80 грн за доллар, и только к закрытию торгов рынок чуть отошел назад», — рассказал источник.

Издание отмечает, что после решения НБУ максимальные наличные цены продажи доллара в кассах украинских банков подскочили на 10–15 копеек и достигли 41,20–41,25 грн за доллар. Выкуп валюты у населения происходил в коридоре 39,8–40,80 грн за доллар.

Комментируя ситуацию с курсом, зампред НБУ Юрий Гелетий среди причин девальвации гривны назвал замедление поступлений экспортной валютной выручки от агропроизводителей, которым ранее сократили срок возврата со 180 до 90 дней, постепенное снятие Нацбанком валютных ограничений и увеличение бюджетных расчетов в иностранной валюте — в том числе авансовые платежи по отдельным товарным группам.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
гривна курс долара курс валюты Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Украинцам за границей напомнили о дедлайне по воинскому учету
Политика
Маск посоветовал признать украинское медиа террористической организацией
Политика
Крым продал активы украинских бизнесменов на ₽2,1 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
В Думу внесли проект об оповещении россиян об оформленных на них номерах Общество, 19:06
Организаторы назвали главную тему международной выставки «Иннопром-2024» 19:03
Милонов назвал непубличным повод для награждения его орденом Мужества Политика, 18:58
Канада ввела санкции против «Победы» и Мизулиной Политика, 18:57
Аналитики «Т-Инвестиций» назвали пять интересных акций после коррекции Инвестиции, 18:53
Курс украинской гривны к доллару достиг исторического минимума Политика, 18:52
«Юань обречен стать ориентиром». Что будет с рублем после новых санкций Pro, 18:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Спорт, 18:35
Группа ГМС объявила о росте выручки в полтора раза за первый квартал Отрасли, 18:30
Путин сообщил об отклонениях в графике работы над коллайдером NICA Технологии и медиа, 18:29
Метро, оригинальная архитектура, закрытый двор: все – о ЖК «Метрополия» РБК и Метрополия, 18:25
Прокуратура попросила ужесточить наказание для Анчелотти до 5 лет тюрьмы Спорт, 18:19
ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства Бизнес, 18:15
Украинцам за границей напомнили о дедлайне по воинскому учету Политика, 18:15