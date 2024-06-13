Курс украинской гривны к доллару достиг исторического минимума

После решения Нацбанка о снижении учетной ставки до 13% годовых курс гривны упал до нового исторического минимума. В регуляторе среди причин этого назвали замедление поступлений экспортной выручки и увеличение бюджетных расчетов

Фото: Алексей Чумаченко / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума — 40,69 грн за $1, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Падению курса гривны предшествовало решение регулятора о снижении учетной ставки на 0,5% — до 13% годовых. Председатель НБУ Андрей Пышный, комментируя решение, сослался на все еще «сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики».

По его словам, бюджетные нужды в мае — первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы. Вместе с тем он заявил об ожидании активизации поступлений внешней помощи уже в ближайшие недели.

Как пояснил «Стране» представитель одного из украинских банков, до полудня доллар на межбанковском рынке торговался не очень высоко — в районе 40,55–40,60 грн, — поскольку многие допускали сохранение учетной ставки на старом уровне в 13,5%. «[Все] понимали не самые лучшие инфляционные перспективы Украины из-за уже случившейся девальвации гривны и повышения тарифов на электроэнергию. Однако после полудня на рынок просочилась информация о снижении учетки на 0,5% (до 13%), и курс подскочил аж до 40,80 грн за доллар, и только к закрытию торгов рынок чуть отошел назад», — рассказал источник.

Издание отмечает, что после решения НБУ максимальные наличные цены продажи доллара в кассах украинских банков подскочили на 10–15 копеек и достигли 41,20–41,25 грн за доллар. Выкуп валюты у населения происходил в коридоре 39,8–40,80 грн за доллар.

Комментируя ситуацию с курсом, зампред НБУ Юрий Гелетий среди причин девальвации гривны назвал замедление поступлений экспортной валютной выручки от агропроизводителей, которым ранее сократили срок возврата со 180 до 90 дней, постепенное снятие Нацбанком валютных ограничений и увеличение бюджетных расчетов в иностранной валюте — в том числе авансовые платежи по отдельным товарным группам.