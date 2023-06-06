Путин присвоил 65 генеральских званий и семь адмиральских

Звания адмирала получили главком ВМФ Касатонов и командующий Черноморским флотом Соколов. Командующий ВВС Дронов повышен до генерал-полковника

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

Президент России Владимир Путин присвоил в общей сложности 65 генеральских званий военным, росгвардейцам, сотрудникам полиции, юстиции и таможенной службы. Еще семь адмиральских званий получили военные ВМФ России. Указ размещен на портале правовой информации.

Одно из высших генеральских званий — генерал-полковник — присвоено командующему военно-воздушными силами (замглавкома ВКС) Сергею Дронову. Воинские звания генерал-лейтенанта получили девять человек, генерал-майора — 28 человек.

Звания адмирала получили заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимир Касатонов и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Контр-адмиралами стали три человека.

Военнослужащим войск национальной гвардии было присвоено по одному званию генерал-майора, генерал-майора медицинской службы и генерал-лейтенанта медицинской службы.

Генерал-полковника полиции присвоили начальнику департамента государственной службы и кадров МВД России Владимиру Кубышко, а генерал-полковника юстиции — начальнику следственного департамента МВД России Сергею Лебедеву.

Звания генерал-майора полиции были присвоены восьми служащим МВД и Росгвардии. Звания генерал-майора и генерал-лейтенанта внутренней службы получили девять сотрудников противопожарной службы, ФСИН и ФСС.

Сотрудникам таможенных органов присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора юстиции — всего пять человек. Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя следственного управления СК по Самарской области Дмитрий Беляев.

Отдельным указом президент продлил срок государственной службы замминистра МВД Игорю Зубову — до 22 июля 2024 года, замминистра юстиции Андрею Логинову — до 1 июля 2024 года, и начальнику департамента делопроизводства и работы с гражданами МВД Валерию Майданову — до 15 августа 2024 года.