Путин присвоил 65 генеральских званий и семь адмиральских

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 16:11
Херсонские власти пообещали финансовую помощь пострадавшим от подтопления Политика, 18:24
Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных клиентов сетей «Ашан» Общество, 18:23
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 18:22
Российские корабли поучаствовали в военных учениях с судами из США Политика, 18:19
Украинка обвинила Соболенко в разжигании ситуации с рукопожатиями Спорт, 18:16
Кадры затопления города Алешки в Херсонской области Политика, 18:14
Путин предложил бесплатно выдавать земельные участки героям спецоперации Недвижимость, 18:07
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Renault, Nissan и Mitsubishi за май не продали в России ни одной машины Авто, 18:07
Эксперты оценили угрозу для Крыма после разрушения Каховской ГЭС Бизнес, 17:56
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн Политика, 17:53
Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства Политика, 17:51
Власти сообщили о затоплении еще одного города в Херсонской области Политика, 17:50
Число криптокомпаний в финтех-списке Forbes сократилось до пяти Крипто, 17:50
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Политика ,  
0 

Путин присвоил 65 генеральских званий и семь адмиральских

Президент Путин присвоил звание адмирала главкому ВМФ Владимиру Касатонову
Звания адмирала получили главком ВМФ Касатонов и командующий Черноморским флотом Соколов. Командующий ВВС Дронов повышен до генерал-полковника
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

Президент России Владимир Путин присвоил в общей сложности 65 генеральских званий военным, росгвардейцам, сотрудникам полиции, юстиции и таможенной службы. Еще семь адмиральских званий получили военные ВМФ России. Указ размещен на портале правовой информации.

Одно из высших генеральских званий — генерал-полковник — присвоено командующему военно-воздушными силами (замглавкома ВКС) Сергею Дронову. Воинские звания генерал-лейтенанта получили девять человек, генерал-майора — 28 человек.

Звания адмирала получили заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимир Касатонов и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Контр-адмиралами стали три человека.

Военнослужащим войск национальной гвардии было присвоено по одному званию генерал-майора, генерал-майора медицинской службы и генерал-лейтенанта медицинской службы.

Генерал-полковника полиции присвоили начальнику департамента государственной службы и кадров МВД России Владимиру Кубышко, а генерал-полковника юстиции — начальнику следственного департамента МВД России Сергею Лебедеву.

Звания генерал-майора полиции были присвоены восьми служащим МВД и Росгвардии. Звания генерал-майора и генерал-лейтенанта внутренней службы получили девять сотрудников противопожарной службы, ФСИН и ФСС.

Сотрудникам таможенных органов присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора юстиции — всего пять человек. Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя следственного управления СК по Самарской области Дмитрий Беляев.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора

Отдельным указом президент продлил срок государственной службы замминистра МВД Игорю Зубову — до 22 июля 2024 года, замминистра юстиции Андрею Логинову — до 1 июля 2024 года, и начальнику департамента делопроизводства и работы с гражданами МВД Валерию Майданову — до 15 августа 2024 года.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин генерал Адмирал Владимир Касатонов Виктор Соколов
Материалы по теме
Путин наградил орденом Мужества Захара Прилепина
Политика
Путин наградил мэра Шебекино орденом Мужества
Политика
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter