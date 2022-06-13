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Лукашенко заявил о необходимости расширить функции КГБ

В Белоруссии намерены расширить функции КГБ. Кроме имеющихся обязанностей по разведке и контрразведке власти предлагают создать отдел информационной безопасности
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости расширить функции «основной спецслужбы» — Комитета государственной безопасности (КГБ) страны. Запись его выступления приводит Telegram-канал «Пул первого», связанный с главой белорусского государства.

«В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции», — заявил Лукашенко.

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По словам Лукашенко, необходимо усилить текущие функции КГБ (разведка, контрразведка, защита конституционного строя, антитеррористическая деятельность), а также создать новые направления деятельности.

«Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует», — отметил Лукашенко.

В начале апреля Лукашенко сообщил, что КГБ провела спецоперацию на Украине «по освобождению своих граждан». По словам самого Лукашенко, во время спецоперации сотрудники спецслужбы «не произвели ни единого выстрела».

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