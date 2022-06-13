Генсек ЛАГ заявил о требовании Запада осудить Россию из-за Украины

По словам Ахмеда Абу аль-Гейта, Запад оказывает давление на арабские государства. Он также предположил, что военные действия на Украине могут продолжаться годами

Запад оказывает давление на арабские страны и требует от них осудить действия России на Украине, заявил в интервью телеканалу Sada el-Balad генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

Он добавил, что у арабских стран существует единая позиция по российско-украинскому кризису. «Я надеюсь, что арабским странам удастся сохранить свою безопасность, и что российско-украинский конфликт не повлияет на стабильность в регионе», — отметил аль-Гейт.

По его мнению, военные действия на Украине могут растянуться «на годы» и будут иметь серьезные последствия.

В апреле глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что страны Лиги арабских государств намерены содействовать переговорам между Россией и Украиной и готовы выступить посредниками в этом процессе.

В ЛАГ выразили озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации на Украине, а также негативным влиянием военных действий на экономику страны. Там призвали участников конфликта пойти по пути дипломатического урегулирования и диалога.

В Лигу арабских государств входят 22 государства, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Тунис, Марокко, Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире, текущий генсек аль-Гейт — бывший министр иностранных дел Египта.

Читайте на РБК Pro Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции Pro Как бывшему наемному сотруднику создать свой бизнес и не разочароваться Как бывшему наемному сотруднику создать свой бизнес и не разочароваться Инструкции Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса Статьи Pro Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Статьи Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования

В середине мая Египет оценил потери своего годового бюджета из-за конфликта на Украине в 130 млрд египетских фунтов (около $7 млрд по курсу на тот момент). По словам премьер-министра Мустафы Мадбули, эту сумму власти направили на смягчение последствий высоких цен.