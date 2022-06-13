Генсек ЛАГ заявил о требовании Запада осудить Россию из-за Украины
Запад оказывает давление на арабские страны и требует от них осудить действия России на Украине, заявил в интервью телеканалу Sada el-Balad генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.
Он добавил, что у арабских стран существует единая позиция по российско-украинскому кризису. «Я надеюсь, что арабским странам удастся сохранить свою безопасность, и что российско-украинский конфликт не повлияет на стабильность в регионе», — отметил аль-Гейт.
По его мнению, военные действия на Украине могут растянуться «на годы» и будут иметь серьезные последствия.
В апреле глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что страны Лиги арабских государств намерены содействовать переговорам между Россией и Украиной и готовы выступить посредниками в этом процессе.
В ЛАГ выразили озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации на Украине, а также негативным влиянием военных действий на экономику страны. Там призвали участников конфликта пойти по пути дипломатического урегулирования и диалога.
В Лигу арабских государств входят 22 государства, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Тунис, Марокко, Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире, текущий генсек аль-Гейт — бывший министр иностранных дел Египта.
В середине мая Египет оценил потери своего годового бюджета из-за конфликта на Украине в 130 млрд египетских фунтов (около $7 млрд по курсу на тот момент). По словам премьер-министра Мустафы Мадбули, эту сумму власти направили на смягчение последствий высоких цен.