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Политика ,  
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Премьер Египта оценил потери бюджета от конфликта на Украине в $7 млрд

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Предварительные потери годового бюджета Египта из-за конфликта на Украине составили 130 млрд египетских фунтов (примерно $7 млрд), заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире, передает El Balad.

Он пояснил, что эту сумму власти направили на смягчение последствий высоких цен. Косвенное воздействие украинского кризиса на экономику Египта оценивается в 335 млрд египетских фунтов (более $18 млрд), рассказал Мадбули. По словам египетского премьера, ущерб от конфликта на Украине для всего мира достиг $12 трлн.

Путин обсудил с президентами Египта и Сенегала спецоперацию на Украине
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Владимир Путин

В начале марта российский лидер Владимир Путин обсудил военную операцию на Украине с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Как сообщил официальный представитель аппарата египетского президента, ас-Сиси заявил о готовности Египта поддержать усилия по сохранению международной безопасности и стабильности на двустороннем и многостороннем уровнях.

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Теги
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