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Крушение Ми-8 и Су-34 в Брянской области. Видео

Кадры крушения вертолета Ми-8 и истребителя Су-34 в Брянской области

Крушение Ми-8 и Су-34 в Брянской области. Видео
Video

В Брянской области потерпели крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, их могли сбить, причем практически одновременно.

По данным издания, истребители должны были нанести ракетный удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты — подстраховать их в случае, если самолеты будут сбиты, в том числе подобрать экипажи. В результате крушений все экипажи погибли.

Теги
Брянская область авиакатастрофа Су-34 Су-35 Вертолет Ми-8 ВКС
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