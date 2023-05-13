The Times узнал о планах Минобороны Британии продолжить сокращение армии

В британском правительстве объявили о сокращениях в армии еще до начала конфликта на Украине. В середине 2022 года глава британского генштаба назвал «извращением» такую политику в условиях боевых действий в Европе

Британские пехотинцы (Фото: Reuters)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен сопротивляться давлению со стороны высокопоставленных генералов и будет настаивать на сокращениях в рамках реорганизации вооруженных сил страны, пишет The Times.

По данным издания, в июне Минобороны Британии опубликует свое руководство по обороне, в котором изложены дальнейшие планы правительства в отношении армии. Вооруженные силы будут реформированы так, чтобы сократить численность пехоты в пользу артиллерии, утверждает газета.

В 2021 году британское Минобороны объявило о планах сократить количество стоящих на вооружении танков с 227 до 148, а численность армии до 73 тыс. человек (сейчас занятых полный день, по оценке издания, 75 710 военнослужащих), говорится в заметке. Это решение было принято до начала боевых действий на Украине и вызвало споры среди членов правящей Консервативной партии. Летом 2022 года начальник генштаба вооруженных сил Великобритании заявил, что проводить сокращения во время конфликта в Европе было бы «извращением».

Минобороны Великобритании столкнулось с сокращением своего бюджета, поскольку казначейство (выполняет функции Минфина) предусмотрело для ведомства увеличение расходов в течение ближайших двух лет на 5 млрд фунтов стерлингов, что составляет половину от того, что было запрошено в рамках борьбы с инфляцией.

Из этой суммы 3 млрд фунтов стерлингов пойдет на британскую программу создания атомных подлодок, что ограничивает ресурсы армии и военно-воздушных сил, а еще 2 млрд фунтов стерлингов — на пополнение запасов оружия взамен переданного Украине, отмечает издание.

«В нашем обновленном документе по обороне мы изложим наше видение и расставим приоритеты в нашей деятельности, чтобы гарантировать, что Великобритания остается готовой сдерживать противников. Мы не будем увлекаться спекуляциями перед публикацией», — ответили в Минобороны Британии на запрос издания.