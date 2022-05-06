В России признали нежелательной «Крымскую правозащитную группу»
Генеральная прокуратура России признала деятельность украинской организации «Крымская правозащитная группа» нежелательной, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Теперь Минюст должен включить ее в соответствующий перечень.
Сейчас в списке иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными, значатся 54 структуры.
На сайте «Крымской правозащитной группы» говорится, что она занимается «мониторингом и документированием нарушений прав человека и военных преступлений в Крыму».
В начале апреля комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне предложила признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Среди них Королевский институт международных отношений Chatham House (Великобритания); Фонд им. Стефана Батория (Польша); Фонд им. Казимира Пулаского (Польша); Oak Foundation (офисы в США, Великобритании, Швейцарии, Дании и Индии); Фонд им. Генриха Белля (Германия);
Dekabristen e.V. (Германия). Глава комиссии Василий Пискарев утверждал, что они «работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене». Через несколько дней Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Chatham House, она, полагают в ведомстве, угрожает конституционному строю и безопасности страны.
После присоединения Крыма к России в 2014 году Chatham House опубликовал доклад «Вызов России», в котором говорилось, что Европа недооценила исходившую от Москвы опасность, а также о необходимости реформ в стране. Эксперты призывали Запад бороться с «кремлевской пропагандой» в СМИ. С начала российской военной операции на Украине организация публикует аналитические материалы о ее влиянии на мир.