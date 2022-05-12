Сербия соберет Совбез из-за заявки Косово на вступление в Совет Европы

Намерение Косово подать заявку на членство в Совет Европы нарушает резолюцию Совбеза ООН и другие соглашения, заявил Вучич. Ранее он пообещал, что Белград немедленно отреагирует на действия Приштины и «покажет зубы»

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Сербия созовет заседание Совета безопасности страны в связи с заявкой частично признанного Косово на вступление в Совет Европы, заявил сербский президент Александр Вучич.

Намерение подать заявку на членство в СЕ подтвердила министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц, заявил Вучич журналистам после ужина, организованного в Брюсселе для лидеров западных Балкан главой дипломатии ЕС Жозепом Борелем.

«Я сказал, что это нарушение не только принципов международного публичного права, но и норм некоторых соглашений, в том числе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и Вашингтонских соглашений (соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заключенное в Вашингтоне в 2020 году. — РБК)», — цитирует сербского президента Dnevnik.rs.

«Мы начнем реагировать политически. Если кто-то думает, что может шантажировать нас и сломить Сербию <...>, это будет не так просто», — добавил он.

6 мая Вучич пообещал, что Белград даст ответ в тот же день, когда узнает, что Приштина официально подала заявку на членство в Совете Европы. По словам сербского лидера, «реакция будет гораздо сильнее, чем они думают»: «Поверьте, мы покажем вам зубы». В тот же день косовское информагентство РТК сообщило, что «влиятельная европейская страна», название которой не приводилось, готова направить Приштине приглашение в Совет Европы.

В марте аналитический центр Европейская инициатива стабильности (European Stability Initiative) призвал Косово подать заявку на членство в СЕ после того, как Россия объявила о решении выйти из состава организации, пишет Euractiv. Центр считает, что у республики есть все шансы вступить в СЕ, учитывая, что 34 из 46 его членов признают независимость Косово.

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Косово — член Всемирного банка, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Международногоо олимпийского комитета; частично признанная республика не входит в состав ООН, ВТО и других международных организаций.

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году, до этого оно было автономной республикой в составе Сербии. Косово признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Сербия, Китай, Иран и ряд других стран не признают Косово в качестве отдельного государства. Россия также не признает Косово в качестве отдельного государства, в Приштине действует российская дипломатическая канцелярия, которая является подразделением посольства в Белграде.