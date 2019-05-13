Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Бронированные катера Украины смогли подойти незамеченными к Ейску на полторы мили в октябре 2018 года, заявил генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, ВМС Украины также не дает ФСБ досматривать украинские суда

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Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили. Об этом в интервью ТСН рассказал бывший командующий Операции объединенных сил Украины на Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту», — сказал он, добавив, что российские военные этого не ожидали и поздно отреагировали. Одна международная морская миля равно 1852 метрам.

«Задержка в реагировании составила 2:00 (генерал не уточнил, шла речь о часах или минутах. — РБК). Это корабли ВМСУ, малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных сил», — добавил он, отметив, что инцидент произошел в октябре прошлого года у Ейска.

По словам Наева, ВМС Украины также удалось создать условия, при которых российские корабли «ближе определенной линии» не подходят.

Генерал также рассказал, что российская ФСБ не ведет досмотра украинских судов, так как украинская армия делать им это «не дает». «Вызывались корабли пограничной службы, принимались другие военные меры, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались усмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились», — сказал Наев. «Ни один фээсбэшник на борт украинского корабля не зашел», — подчеркнул он.