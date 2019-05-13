В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов

В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов

За пост главы государства во втором туре поборются независимый кандидат Гитанас Науседа и бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Оба кандидата заявляли, что не собираются менять курс страны в отношении России

Ингрида Шимоните (в центре) и Гитанас Науседа (справа) (Фото: Mindaugas Kulbis / AP )

Итоги прошедшего 12 мая голосования на выборах президента Литвы свидетельствуют о том, что страну ждет второй тур выборов. Ни один из кандидатов, по предварительным данным, не набрал необходимого для победы числа голосов избирателей.

Результаты, обнародованные Главной избирательной комиссией Литвы, показывают лидерство независимого кандидата, экономиста Гитанаса Науседы. После обработки данных с 1858 участков (всего 1972) у него 31,09%.

Следом за ним с небольшим отставанием идет кандидат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Она заручилась поддержкой 29,16% голосов избирателей.

Еще один кандидат, который также считался фаворитом, действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис набрал около 21% и выбывает из президентской гонки. Он уже признал поражение и подтвердил свои планы об уходе в отставку с поста главы правительства.