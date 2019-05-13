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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Политика ,  
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В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов
За пост главы государства во втором туре поборются независимый кандидат Гитанас Науседа и бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Оба кандидата заявляли, что не собираются менять курс страны в отношении России
Ингрида Шимоните (в центре) и Гитанас Науседа (справа) (Фото: Mindaugas Kulbis / AP )

Итоги прошедшего 12 мая голосования на выборах президента Литвы свидетельствуют о том, что страну ждет второй тур выборов. Ни один из кандидатов, по предварительным данным, не набрал необходимого для победы числа голосов избирателей.

Результаты, обнародованные Главной избирательной комиссией Литвы, показывают лидерство независимого кандидата, экономиста Гитанаса Науседы. После обработки данных с 1858 участков (всего 1972) у него 31,09%.

Следом за ним с небольшим отставанием идет кандидат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Она заручилась поддержкой 29,16% голосов избирателей.

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Еще один кандидат, который также считался фаворитом, действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис набрал около 21% и выбывает из президентской гонки. Он уже признал поражение и подтвердил свои планы об уходе в отставку с поста главы правительства.

Никто из остальных кандидатов на пост президента не набрал 5%. Всего за пост главы государства боролись девять человек.

Через две недели, 26 мая, в Литве должен будет состояться второй тур президентских выборов, где за победу поборются Науседа и Шимоните.

Ранее в ходе предвыборных дебатов оба дали понять, что не собираются менять нынешний курс Литвы по отношению к России. Так Науседа говорил, что отношения с Россией могут изменится лишь в том случае, если она начнет соблюдать минские соглашения. «Чтобы перевести отношения на новый уровень, Россия сначала должна сделать свой ход. Ни один шахматист не может ходить два раза подряд. Литва должна соблюдать последовательную позицию, представлять свою позицию в ЕС и убеждать людей и политиков в том, что это хорошая позиция», — приводит его слова Delfi.

Шимоните говорила, что не видит необходимости менять отношения с Россией, поскольку сама Россия не изменила свою «экспансивную политику». «Я вообще не знаю, почему поднимают этот вопрос. Давайте зададим вопрос, надо ли менять отношения с Россией. Вопросы, которые решаем на техническом уровне, я думаю, на этом же уровне должны решаться и впредь. Вопрос в том, должны ли меняться решения на высшем уровне. Ничто не изменилось, Крым оккупирован, Россия нарушила международные соглашения. Не похоже, что она будет менять свою позицию», — говорила во время дебатов Шимоните (цитата по Delfi).
Автор: Мария Бондаренко
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