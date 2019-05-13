Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе

Чиновникам сообщили, что установка памятника обойдется в 20 млн руб., сказал еще один близкий к правительству собеседник.

Источник в аппарате правительства сообщил, что изначально просьба помочь средствами исходила от коммунистов. Во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с фракцией КПРФ 5 апреля представители Компартии попросили его оказать содействие в установке памятника. «Премьер-министр сказал, что чем можем, тем поможем», — уточнил собеседник РБК.

С просьбой к Медведеву обращался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщил РБК зампред ЦК партии Владимир Кашин. Зюганов не ответил на звонок РБК.

После этого, по словам источника в аппарате правительства, чиновникам предложили пожертвовать средства. Все происходило исключительно на добровольной основе, подчеркнул собеседник РБК. Всего было собрано 2,7 млн руб.

Как собирали деньги на памятник Потемкину История с установкой памятника князю Потемкину в Севастополе тянется несколько лет. В феврале 2015 года в Госдуме по распоряжению спикера Сергея Нарышкина была создана рабочая группа по подготовке мероприятий, связанных с установкой монумента. В состав группы вошли представители всех фракций, возглавил ее лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Он (Зюганов) изначально был локомотивом и двигателем этой идеи», — сказал РБК пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко. Памятник Потемкину решили поставить потому, что в 1783 году именно он присоединил Крым к Российской империи. За основу был взят образ князя в возрасте 40 лет. Позже был создан фонд «Крым — Наш», который, как предполагалось, будет в том числе заниматься вопросами финансирования проекта. Возглавил организацию бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Игорь Касатонов. В апреле 2016 года «Российская газета» сообщала, что памятник установят на народные пожертвования, а в фонд, соответственно, будут поступать взносы как депутатов, так и всех желающих «принять участие в созидании монумента». На тот период времени было собрано более 850 тыс. руб. В октябре 2016-го стало известно, что после обращения Нарышкина к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко сбор денег объявили и в верхней палате парламента. К декабрю было собрано 1,8 млн руб., сообщала тогда Матвиенко. На призыв сдать средства откликнулись 846 человек — сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда, сказала спикер верхней палаты.

«И красиво, и не переплатить»

Инициаторы проекта исходят из предполагаемой суммы затрат на установку монумента 25–30 млн руб., рассказывал в 2016 году один из авторов идеи, помощник председателя думского комитета по обороне Игорь Новоселов. Больше всего денег — 20 млн руб. — планировалось потратить на постамент.

Рабочая группа Госдумы и фонд «Крым — наш» по-прежнему ориентируются на эти цифры, сообщил РБК вице-президент фонда капитан первого ранга запаса Юрий Фененко. «Хочется и красиво, и не переплатить», — добавляет он.

В настоящее время готов только сам памятник, его отливка обошлась в 6 млн руб., сказал Фененко. На погашение долгов по отливке пошли деньги, собранные в правительстве: «Собрали достаточно, для того чтобы закрыть (долги)», — пояснил вице-президент фонда. Назвать сумму, пожертвованную чиновниками, он отказался.

Предысторию сбора средств в кабмине Фененко описывает следующим образом: «На одном из совещаний по приемке отлитой фигуры (Потемкина), где были депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители администрации президента и различных госорганов обсуждалось, где можно еще взять средства на памятник. Позже я был приглашен в правительство, и мне сказали, что оно пожертвует деньги». С кем именно он встречался в правительстве, Фененко не раскрывает. Средства от кабмина поступили в самом конце апреля, перед майскими праздниками, уточняет он.

Информацию о том, что Фененко приглашали в кабмин, РБК подтвердил и источник в аппарате правительства.

Теперь деньги нужны на постамент. «Нами поставлена задача в кратчайшие сроки перечислить аванс. Срок изготовления постамента — три месяца», — рассказывает Фененко. Сумму аванса он не называет, поскольку точных, окончательно согласованных цифр еще нет.

В фонде снова рассчитывают на помощь депутатов Госдумы. В преддверии пятилетия присоединения Крыма к России в марте 2019 года, когда на полуострове проходило выездное заседание Совета нижней палаты во главе со спикером Вячеславом Володиным, там обсуждался в том числе и вопрос с памятником, рассказывает вице-президент фонда. Пришли к выводу, что нужно решать проблему с финансированием.

«Недавно перечислила средства фракция «Справедливая Россия». Ожидаем поступлений от других фракций», — сказал Фененко РБК.

Сбор денег идет очень сложно, признает он. Именно поэтому памятник и не установили в конце 2016 года, как планировали изначально. «Поступления в наш фонд были в основном от Госдумы, Совета Федерации и людей, неравнодушных к истории флота и Севастополя. Все», — говорит Фененко.