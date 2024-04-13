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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль привел ПВО в повышенную готовность после запуска иранских дронов

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских дронов в сторону Израиля. По оценкам военных, что беспилотникам понадобится несколько часов, чтобы достичь израильской территории.

«Системы ПВО ЦАХАЛа находится в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями ВВС и кораблями ВМС Израиля, которые выполняют оборонительную задачу в воздушном пространстве Израиля» — сообщила армия обороны.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что его страна готова к атаке со стороны Ирана и ответит «ударом на удар».

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Израиль Иран
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