Израиль привел ПВО в повышенную готовность после запуска иранских дронов
ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских дронов в сторону Израиля. По оценкам военных, что беспилотникам понадобится несколько часов, чтобы достичь израильской территории.
«Системы ПВО ЦАХАЛа находится в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями ВВС и кораблями ВМС Израиля, которые выполняют оборонительную задачу в воздушном пространстве Израиля» — сообщила армия обороны.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что его страна готова к атаке со стороны Ирана и ответит «ударом на удар».
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