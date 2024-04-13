Израиль временно закроет аэропорт Бен-Гурион

Воздушное пространство для гражданских самолетов ночью 14 апреля также закроет соседняя Иордания

Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает 12 канал.

Times of Israel пишет, что в полете из Таиланда в Тель-Авив развернулись два самолета авиакомпании El Al.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов.

Корреспондент Axios Барак Равид написал в своем X (бывшая Twitter) со ссылкой на американских и израильских чиновников, что Иран запустил в сторону Израиля десятки дронов. Им потребуется несколько часов, чтобы достигнуть израильской территории, отмечает Times of Israel.

Временно закрыть воздушное пространство - с 23:00 субботы 13 апреля - решила соседняя Иордания, передает Reuters. Мера коснется как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну.

Возможная атака Ирана на Израиль обсуждается с тех пор как Израиль 1 апреля нанес авиаудар по Дамаску, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди и еще несколько офицеров. Иранская сторона заявила, что удар пришелся по иранскому консульству в сирийской столице, но Тель-Авив эту информацию не подтвердил, отметив, что целился в здание рядом. Иран заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.