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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль отправил дополнительные силы в Палестину из-за столкновений

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На западный берег реки Иордан направили дополнительные силы ЦАХАЛ и израильской погранполиции из-за столкновений после убийства 14-летнего подростка из Иерусалима. Десятки палестинцев и израильских поселенцев ранены, заявила ЦАХАЛ
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль направил дополнительные силы на западный берег реки Иордан (контролируется палестинским движением ФАТХ) в связи со столкновениями палестинцев и израильских поселенцев из-за убийства 14-летнего подростка из Иерусалима Биньямина Ахимейры, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние несколько часов в нескольких местах на территории Иудеи и Самарии произошли столкновения между израильскими гражданскими лицами и палестинцами, в ходе которых были брошены камни и произведены выстрелы. Десятки израильтян и палестинцев получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении военных в телеграм-канале.

Подразделения ЦАХАЛ и пограничной полиции разогнали беспорядки, к вечеру «все инциденты завершились». Было решено усилить группировку в регионе несколькими ротами ЦАХАЛ и дополнительными подразделениями израильской пограничной полиции. Силы безопасности продолжают поиски ответственных за смерть подростка.

Кроме того, Армия обороны Израиля объявила, что с 23:00 по местному времени (совпадает с московским) вносятся изменения в оборонительные инструкции командования тыла, в рамках которых решено запретить «образовательные мероприятия» во всей стране.

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В поселениях рядом с границей с сектором Газа (контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС, с которым Израиль ведет войну) запрещаются собрания на улице более 100 человек, в поселениях непосредственно в зоне боевых действий — более 30.

12 апреля стало известно о пропаже Биньямина Ахимейры. На следующий день силы безопасности обнаружили его тело, заявив, что подросток убит в результате теракта. На этом фоне израильские поселенцы вошли в деревню аль-Мугайир, расположенную к северо-востоку от города Рамалла (13 км от Иерусалима), и подожгли несколько домов и автомобилей, сообщает The Times of Israel.

В соседней деревне Дума поселенцы подожгли несколько домов, сообщает официальное палестинское информационное агентство Wafa. Палестинский Красный полумесяц сообщил, что в результате перестрелки пострадали шесть человек, но не уточнил, кто именно стрелял.

По словам палестинских медиков, в результате беспорядков погиб один человек, хотя неясно, был ли он застрелен поселенцами или израильскими силами безопасности, еще 25 ранены. Израильская правозащитная организация «Еш Дин» заявила, что в течение дня нападениям подверглись около десятка деревень.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Палестина Западный берег реки Иордан ЦАХАЛ
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