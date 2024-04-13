Экс-посла США приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Мануэль Роча занимал должность посла США в Аргентине с 1997 по 2000 годы и посла в Боливии с 2000 по 2002 годы. Его задержали в декабре по подозрению в шпионаже на Кубу. После признательных показаний его приговорили к 15 годам

Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Бывшего посла США в Аргентине и Боливии Мануэля Рочу приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы, передает Reuters. Приговор был вынесен после того, как экс-дипломат признал себя виновным по двум пунктам обвинения, в том числе по обвинению в шпионаже. и согласился сотрудничать с федеральной прокуратурой.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 73-летний Роча тайно поддерживал правящую Коммунистическую партию Кубы (КПК) и помогал сбору разведданных против Вашингтона на протяжении более четырех десятилетий, в том числе во время 20-летней карьеры в Госдепартаменте США. «Сегодняшняя просьба положила конец более чем четырем десятилетиям предательства и обмана со стороны Роча», — заявил после вынесения приговора представитель американского Минюста Дэвид Ньюман.

Reuters отмечает, что на серии встреч в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за представителя службы внешней разведки Кубы, Роча хвастался своей способностью избегать разоблачения. «То, что мы сделали… это невероятно. Это больше, чем турнир Большого шлема», — говорил Роча, согласно материалам уголовного дела.

Роча работал в Госдепартаменте с 1981 по 2002 год, в том числе в качестве члена Совета национальной безопасности Белого дома с 1994 по 1995 год. Должность посла США в Аргентине он занимал с 1997 по 2000 годы, после чего был назначен послом в Боливии, где проработал до 2002 года. За свою карьеру он также успел поработать в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике.

После выхода на пенсию Роча занялся бизнесом: в частности, он был президентом золотого рудника в Доминиканской Республике, частично принадлежавшего канадской Barrick Gold. Кроме того, он занимал руководящие должности в экспортирующей уголь XCoal, в Clover Leaf Capital (создана «для облегчения слияний» в индустрии каннабиса), в юрфирме Foley & Lardner и испанская фирме по связям с общественностью Llorente & Cuenc, писала Assosiated Press. Его задержали в декабре 2023 года.