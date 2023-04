Кадры задержания подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Video

ФБР провело в Дайтоне (штат Массачусетс) операцию по задержанию подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им является 21-летний летчик ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Associated Press ранее сообщило, что документы слили в чат в приложении Discord. По данным The New York Times, Тейшейра был администратором этого канала.