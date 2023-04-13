Time включил в рейтинг 100 самых влиятельных людей Зеленскую и Грайнер

Time включил в список 100 самых влиятельных людей мира Зеленскую, Гершковича и Грайнер

Помимо Зеленской, Грешковича и Грайнер в список «Time 100» вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, а также бизнесмен Илон Маск и футболист Лионель Месси

Елена Зеленская (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

Журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей мира жену президента Украины Елену Зеленскую, арестованного в России по делу о шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков, а в декабре прошлого года обменяли на Виктора Бута.

Про каждого из тех, кто вошел в рейтинг, есть статья, которую написал известный представитель соответствующей сферы.

Зеленская оказалась на первом месте в категории «Лидеры», статью про нее написала первая леди США Джилл Байден. Она отметила, что Зеленская не рассчитывала, что ей придется бороться за народ Украины, но с беззаветным мужеством откликнулась на этот призыв». При этом, по словам Байден, первая леди Украины «никогда не просила внимания» и «старалась всегда оставаться за кулисами».

Гершкович также был номинирован в категории «Лидеры». Статью про него написал старший корреспондент Time Саймон Шустер, который отнес к заслугам Гершковича смелость, которую тот проявлял долгое время оставаясь в России «во время волны преследований».

Грайнер номинирована в категории «Иконы». Израильская баскетболистка Сью Бёрд в статье про нее отметила, что «неправомерное задержание» Грайнер привлекло внимание к таким проблемам, как неравенство в оплате труда женщин-спортсменов, «которое иногда вынуждает ставить себя в опасные ситуации».

Times перечислил победителей в следующих категориях:

«Артисты» — актер Майкл Бакари Джордан (Michael B. Jordan);

«Иконы» — актриса Дженнифер Кулидж (Jennifer Coolidge);

«Пионеры» — рэперша Доджа Кэт (Doja Cat);

«Титаны» — актриса Анджела Бассетт (Angela Bassett);

«Инноваторы» — председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер (Bob Iger).

Также в список «100 самых влиятельных людей мира» были включены бизнесмен Илон Маск, футболист Лионель Месси, певица Бейонсе, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида, король Великобритании Карл III, украинская правозащитница Александра Матвийчук, модель Белла Хадид, актеры Педро Паскаль и Колин Фаррелл и др.

«Time 100» — список ста наиболее влиятельных людей года по мнению американского журнала Time, который публикуется с публикуется с 1999 года. Наиболее частно в список Time включали лидера Китая Си Цзиньпина (13 раз), экс-президента США Барака Обаму (11 раз), телеведущую Опру Уинфри (11 раз), экс- госсекретаря США Хилири Клинтон (10 раз), экс-канцлера Германии Ангелу Меркель (9 раз), лидера КНДР Ким Чен Ына (8 раз) и президента России Владимира Путина (7 раз).

В прошлом году журнал Time впервые включил в рейтинг самых влиятельных людей мира президента Украины Владимира Зеленского. Президент США Джо Байден в своей статье отметил, что президент Украины «вдохновил и сплотил страны свободного мира».