Постпред Сирии в ООН заявил о ввозе химоружия на гражданских лайнерах

Постоянный представитель Сирии при ООН заявил, что применявшиеся во время гражданской войны отравляющие вещества были незаконно ввезены в страну из Ливии

Башар Джаафари (Фото: Alex Halada / AP)

Как сообщает агентство SANA, в интервью журналистам постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что химическое оружие, которое применялось в стране во время гражданской войны, террористы получили при помощи разведывательных служб Саудовской Аравии, США, Турции и Франции. По его словам, оно имеет ливийское происхождение.

Джафаари заявил, что химикаты перевозились через Турцию на гражданских самолетах. Этой операцией, по его словам, руководил некий Хайсам аль-Кассар. Кто это такой и чем сейчас занимается, сирийский дипломат не уточнил.

Он также пообещал, что официальный Дамаск окажет содействие экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в ближайшие выходные должны начать работу в городе Дума и установить, имело ли там место химическая атака.

Сообщения о применении боевых отравляющих веществ правительственной армией в Восточной Гуте стали поводом для стран Запада говорить о возможности нанесения ударов по Сирии.

Дамаск и Москва категорически отрицают сам факт применения химического оружия в Думе, указывая на то, что в больницах нет людей с признаками отравления химикатами.