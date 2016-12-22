Постпред Сирии в ООН заявил о ввозе химоружия на гражданских лайнерах

Как сообщает агентство SANA, в интервью журналистам постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что химическое оружие, которое применялось в стране во время гражданской войны, террористы получили при помощи разведывательных служб Саудовской Аравии, США, Турции и Франции. По его словам, оно имеет ливийское происхождение.
Джафаари заявил, что химикаты перевозились через Турцию на гражданских самолетах. Этой операцией, по его словам, руководил некий Хайсам аль-Кассар. Кто это такой и чем сейчас занимается, сирийский дипломат не уточнил.
Он также пообещал, что официальный Дамаск окажет содействие экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в ближайшие выходные должны начать работу в городе Дума и установить, имело ли там место химическая атака.
Сообщения о применении боевых отравляющих веществ правительственной армией в Восточной Гуте стали поводом для стран Запада говорить о возможности нанесения ударов по Сирии.
Дамаск и Москва категорически отрицают сам факт применения химического оружия в Думе, указывая на то, что в больницах нет людей с признаками отравления химикатами.