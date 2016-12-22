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В Совфеде обвинили Би-би-си во вмешательстве в выборы президента
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В Совфеде обвинили Би-би-си во вмешательстве в выборы президента
Выборы президента России, 07:02
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В Совфеде обвинили Би-би-си во вмешательстве в выборы президента
Сенаторы увидели признаки вмешательства медиа в президентские выборы в России. Глава временной комиссии верхней палаты Андрей Климов назвал РБК десять из 12 СМИ, попавших в этот список. Среди них — Би-би-си и Deutsche Welle
Андрей Климов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Список «с диаграммами»

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета определила 12 СМИ, которые, по информации сенаторов, вмешивались в российские президентские выборы. Среди них — «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время». Об этом РБК рассказал председатель комиссии Андрей Климов.

Список этих СМИ — «с диаграммами, графиками и наглядными примерами вмешательств» — появится в докладе о президентских выборах, который комиссия намерена опубликовать в мае. ​По словам Климова, сенаторы анализировали работу только тех СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и вещают и пишут на русском языке. «Когда со мной начинают вступать в дискуссию либералы доморощенные, они спрашивают: «Что теперь, закрывать CNN?» — прокомментировал глава комиссии. — Я отвечаю: «CNN не вещают на русском языке». По его словам, в список по тем же причинам не попали британское агентство Reuters и американский сайт Bloomberg.

Главный редактор московского бюро «Радио Свобода» Евгения Назарец отказалась прокомментировать обвинения во вмешательстве в президентские выборы до выхода доклада. РБК направил запросы в редакции «Голоса Америки», «Idel.Реалии», «Настоящего времени», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», Deutsche Welle, RFI и Русской службы Би-би-си.

Включение в список Совфеда, по сути, является предупреждением для СМИ, отметил Климов. Не исключено, что после этого, если они «продолжат действовать в том же духе», они попадут в список СМИ-иноагентов, добавил сенатор. В настоящее время иноагентами уже признаны «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и его проекты — «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и «Фактограф». Они, как и организации-иноагенты, обязаны регистрироваться в Минюсте, указывать свой статус во всех своих публикациях, а их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Вопрос о том, повлечет ли включение в список фактические последствия для СМИ, остается открытым, сказал РБК эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Пока комиссия Совфеда действует в квазианалитическом жанре. Но это орган, который, согласно Конституции, достаточно полновластный и обладающий законодательной инициативой, поэтому некоторые их выводы могут облачаться в форму законов», — отметил он.

Процент негатива

Публикация доклада Совфеда должна произойти после инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. До публикации временная комиссия верхней палаты хотела бы успеть ознакомиться с полной версией отчета о ходе голосования, который готовит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По словам Климова, «то, что они написали в предварительном отчете [опубликованном 19 марта], вызывает вопросы». Комментируя результаты выборов, представители БДИПЧ заявляли о «духе предопределенности» в президентской кампании.

Под вмешательством в выборы сенаторы понимают неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты и призывы не участвовать в выборах. «Были даже призывы [подать заявление на голосование по месту пребывания], а потом на выборы не ходить, чтобы таким образом понизить явку», — подчеркнул Климов. О кандидатах перечисленные им СМИ писали необъективно, уверен сенатор. «У них 50% материалов про Путина и практически все — негативные, — отметил он. — Про остальных они писали нейтрально или позитивно». Деятельность указанных СМИ сенаторы проанализировали с 2015 года до дня выборов — 18 марта 2018 года. «Мы пройдем по моменту объявления выборов, по регистрации кандидатов, по агитационному периоду, по дню тишины, дню голосования и т.д.», — сообщил председатель комиссии.

Также Климов раскритиковал деятельность в России американской некоммерческой организации Фонд Карнеги. Эксперты московского филиала этого фонда в предвыборный период публиковали статьи, «откровенно порочащие институт российских выборов и критикующие одного из кандидатов», отметил он. В частности, его претензии вызвала статья Андрея Колесникова «Навстречу выборам 2018 мартобря». Автор статьи заявил РБК, что она была опубликована в газете «Ведомости», поэтому не имеет отношения к деятельности центра.

«Я считаю, что эта статья аналитическая, анализирующая политическую ситуацию в стране», — прокомментировал Колесников РБК.

«При этом у этого фонда среди спонсоров — Минобороны США, МИД Великобритании, общество Сороса и, как ни странно, Facebook, который как бы ни при чем, но при чем», — сказал сенатор. Перечисленные им организации и ведомства есть в официальном списке спонсоров Фонда Карнеги.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совете Федерации в середине июня 2017 года. Ее целью сенаторы назвали отслеживание фактов вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». В начале своей деятельности члены комиссии высказывались за введение санкций в отношении зарубежных СМИ в России из-за того, что телеканал RT попал в список иностранных агентов в США. После этого Госдума разработала и приняла закон о СМИ-иноагентах.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Ольга Агеева, Илья Немченко.
Теги: вмешательство в выборы , Выборы президента-2018 , Андрей Климов
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