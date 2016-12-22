Суд оставил под арестом сотрудника ЧОПа сгоревшей «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) Сергея Антюшина, который, по версии следствия, отключил произвольную систему оповещения при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом рассказала РБК пресс-секретарь суда Мария Невзорова.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, Антюшин оставлен под стражей до 25 мая», — уточнила Невзорова.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате ЧП погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК России (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СК приоритетной версией пожара считают короткое замыкание.

На заседании Заводского суда Кемерово 28 марта Антюшин сказал, что не отключал сигнализацию, она была неисправна, о чем он и его коллеги знали и сообщали руководству. Охранник отметил, что позвонил в экстренные службы, как только увидел задымление на мониторе, и предупредил о возгорании остальных охранников.

Помимо Антюшина, арестованы: управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, сотрудники компании, которая разрабатывала систему противопожарной безопасности в центре — Игорь Полозиненко и Александра Никитина, бывший глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.