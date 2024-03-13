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Политика ,  
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В Иране во время праздника огня пострадали более 4 тыс. человек

Mehr: в Иране во время праздника огня пострадали 4,4 тыс. человек, 26 погибли
В Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, погибли не менее 26 человек, более 4 тыс. получили ранения
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Более 4 тыс. человек пострадали, 26 из них погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, передает Mehr.

До этого агентство сообщало, что во время предновогоднего празднества, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, погибли не менее 17 человек.

В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 700 человек. погибли как минимум 17.

Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Нового года в Иране — Ноуруза (наступает 21 марта), который знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как «чахаршанбе»), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, иранцы употребляют в пищу специальную смесь кисло-сладких орехов, а вечером разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники — фейерверков, петард.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

В октябре 2022 года во время празднования Хеллоуина в корейском районе Итхэвон погибли 153 человека, среди них 22 иностранца из стран Европы, Азии, Северной Америки. Причиной трагедии стала давка: люди столпились в узком переулке 4 на 40 м, который соединял оживленный район ресторанов с главной улицей, где одновременно едва могут пройти около шести взрослых, уточнял Yonhap. В стране после трагедии был объявлен траур.

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