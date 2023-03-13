Британия рекордно увеличила поставки Тайваню компонентов для подлодок

МИД Китая призвал Лондон не оказывать военную помощь Тайваню. В британском правительстве сообщили, что одобряют заявки, которые не нарушают правила, регулирующие экспорт оружия и товаров двойного назначения

Фото: Ann Wang / Reuters

Великобритания в 2022 году одобрила резкое увеличение экспорта деталей и технологий для подводных лодок на Тайвань, который занимается модернизацией своих военно-морских сил, пишет Reuters со ссылкой на данные британского правительства о лицензировании экспорта.

Лондон выдал экспортные лицензии для поставок на Тайвань компонентов и технологий, связанных с подлодками, на рекордные £167 млн ($201,29 млн) за первые девять месяцев 2022 года, сообщает агентство, отмечая, что эта сумма больше, чем за вместе взятые предыдущие шесть лет.

«Если это правда, то это серьезное нарушение принципа «одного Китая», подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе», — ответили в Министерстве иностранных дел Китая на запрос агентства.

В китайском МИДе также заявили об обеспокоенности подобными данными и призвали Великобританию воздержаться от оказания военной поддержки властям Тайваня.

Великобритания не признает Тайвань и не имеет там официальных дипломатических представительств, но поддерживает с островом экономические связи, а в Тайбэе де-факто действует британское посольство, отмечает агентство.

Британия имеет давний опыт предоставления лицензий на поставки товаров на Тайвань и выдает их, когда заявки соответствуют правилам, регулирующим экспорт оружия и продукции двойного назначения, сообщил Reuters представитель британского правительства.

«Мы считаем, что тайваньский вопрос должен быть урегулирован мирным путем народами по обе стороны Тайваньского пролива посредством конструктивного диалога, без угрозы или применения силы либо принуждения», — отметил он.

Два источника Reuters объяснили увеличение числа выданных экспортных лицензий возросшим спросом со стороны Тайбэя.

Китай считает Тайвань частью своей территории и выступает за «воссоединение» по принципу «одна страна — две системы» (он уже применяется в отношении Гонконга). Тайбэй отвергает эту идею.

В прошлом году тайваньский вопрос стал причиной напряженности в отношениях между США и Китаем. На остров прибыла ныне уже бывшая спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Пекин осудил этот визит и ввел против нее санкции.