В Пентагоне похвалили военную модернизацию в России

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти назвал военную модернизацию России главной исходящей от Москвы угрозой. Он призвал США нарастить инвестиции в военные силы

Кёртис Скапарротти (Фото: Hazir Reka / Reuters)

Российская программа по модернизации военных сил «вполне реальна» и является главным вызовом для безопасности США и Европы со стороны Москвы. Об этом в среду заявил командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.

«Это хорошая программа по модернизации», — сказал он. «В настоящее время наши военные силы находятся в доминирующем положении, но это изменится, если мы не будем инвестировать достаточно, чтобы оставаться впереди России», — добавил генерал в ходе заседания с представителями комитета по вооруженным силам в комитете палаты представителей США.

В числе двух других угроз, исходящих от России, Скапарротти назвал враждебное влияние Москвы в Европе и США, включая кампанию по дезинформации. По мнению генерала, Россия «стремится к цели возвести себя в ранг глобальной силы», а ее главной целью до сих пор оставалась Восточная Европа. «Россия пытается подорвать доверие граждан [западных стран] к своим властям... и институтам», — сказал он, призвав Вашингтон активнее бороться с «информационной кампанией» Москвы.

В ближайшем будущем Россия собирается активизировать свои действия на Балканах, полагает Скапарротти. Враждебные действия России в этом регионе участились в течение последних шести-восьми месяцев, и, как подчеркнул генерал, она прилагает все больше усилий, чтобы остановить интеграцию балканских стран с евроатланическими институтами. В частности, отметил Скапарротти, раздражение в Москве вызвало вступление в НАТО Черногории, а также намерение Северной Македонии присоединиться к альянсу. «Это именно то, чего не хотела бы видеть Россия», — заявил генерал.