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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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В Пентагоне похвалили военную модернизацию в России
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти назвал военную модернизацию России главной исходящей от Москвы угрозой. Он призвал США нарастить инвестиции в военные силы
Кёртис Скапарротти (Фото: Hazir Reka / Reuters)

Российская программа по модернизации военных сил «вполне реальна» и является главным вызовом для безопасности США и Европы со стороны Москвы. Об этом в среду заявил командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.

«Это хорошая программа по модернизации», — сказал он. «В настоящее время наши военные силы находятся в доминирующем положении, но это изменится, если мы не будем инвестировать достаточно, чтобы оставаться впереди России», — добавил генерал в ходе заседания с представителями комитета по вооруженным силам в комитете палаты представителей США.

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В числе двух других угроз, исходящих от России, Скапарротти назвал враждебное влияние Москвы в Европе и США, включая кампанию по дезинформации. По мнению генерала, Россия «стремится к цели возвести себя в ранг глобальной силы», а ее главной целью до сих пор оставалась Восточная Европа. «Россия пытается подорвать доверие граждан [западных стран] к своим властям... и институтам», — сказал он, призвав Вашингтон активнее бороться с «информационной кампанией» Москвы.

В ближайшем будущем Россия собирается активизировать свои действия на Балканах, полагает Скапарротти. Враждебные действия России в этом регионе участились в течение последних шести-восьми месяцев, и, как подчеркнул генерал, она прилагает все больше усилий, чтобы остановить интеграцию балканских стран с евроатланическими институтами. В частности, отметил Скапарротти, раздражение в Москве вызвало вступление в НАТО Черногории, а также намерение Северной Македонии присоединиться к альянсу. «Это именно то, чего не хотела бы видеть Россия», — заявил генерал.

Скапарротти выразил надежду, что США продолжат наращивать военную поддержку европейским странам. Он отметил, что военные Америки и европейских стран начали сотрудничать в более активном ключе в течение последних трех лет. В частности, США и европейские страны усилили свое военное присутствие в Черном и Средиземном морях. Америка также начала поставлять больше ресурсов Украине для укрепления ее военно-морских сил, добавил генерал.

Скапарротти поблагодарил конгресс за финансирование военных программ для поддержки европейских союзников США. В американский бюджет на 2019 год заложено $6,5 млрд для реализации так называемой Европейской инициативы сдерживания (EDI), призванной помочь европейским странам «сдерживать» Россию. Однако в 2020 году на эту программу планируется выделить $5,9 млрд — на $600 млн меньше, сообщает портал Defence News.

В ходе слушаний первый заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэти Уилбаргер заявила, что представители Пентагона проводят в Варшаве переговоры с властями Польши о создании там новой постоянной военной базы. Как отметила Уилбаргер, соглашение о строительстве новой базы может быть достигнуто в течение 6–12 месяцев.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Вашингтон, Дональд Трамп, Россия - США, Пентагон, гонка вооружений, Польша ..., военная база, Балканы
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