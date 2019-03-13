В Израиле узнали о создании «Хезболлой» террористической группы в Сирии

В Израиле узнали о создании «Хезболлой» террористической группы в Сирии

Боевики ливанской группировки создали на контролируемой правительственной армией Сирии террористическую сеть с целью дестабилизации ситуации в Израиле, утверждают в Тель-Авиве

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Активисты «Хезболлы» приступили к осуществлению операции «Голанский проект» на контролируемой правительственной армией территории Сирии, утверждают израильские военные. По их словам, задачей боевиков являются подрывные операции против Израиля при получении соответствующего приказа от командования группировки. При этом утверждается, что правительство Башара Асада не в курсе происходящего, сообщает Jerusalem Post.

По данным Армии обороны Израиля, возглавляет боевиков Али Мусса Дакдук, который несколько лет назад сидел в иракской тюрьме из-за обвинений в нападении на американских солдат в провинции Кербела. В Сирию он прибыл летом этого года, вскоре после того, как правительственная армия при поддержке ВКС России очистила приграничные с Израилем районы от боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Военные выяснили, что сеть «Хезболла» состоит из нескольких автономных групп, которые пока занимаются сбором информации о дислокации израильских войск на приграничной территории.

В Тель-Авиве не раз оправдывали обстрелы Сирии необходимостью уничтожения отрядов «Хезболлы», которую Израиль считает террористической организацией.