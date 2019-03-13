В Израиле узнали о создании «Хезболлой» террористической группы в Сирии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 -0,34 EUR Бирж. 74,06 -0,15 Brent 67,00 0,57% USD Нал. 66,18 65,21 EUR Нал. 74,68 73,63 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1290 0,0048 BTC/USD Бирж. 3 952,90 -1,17 IMOEX 2 468,25 0,09% RTSI 1 183,34 0,56% DJIA 25 554,66 -0,38% Nasdaq 7 591,03 0,44%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12 мар, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12 мар, 12:51
В Самарской области убили планировавшего самоподрыв боевика Общество, 09:21 В Израиле узнали о создании «Хезболлой» террористической группы в Сирии Политика, 09:16 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 09:09 Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» заподозрили в даче крупной взятки Общество, 08:39 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 08:35 Власти уточнили сроки появления беспилотных автомобилей в Москве Технологии и медиа, 08:21 Минздрав предложил приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам Общество, 08:00 СМИ сообщили о подключении Юлии Началовой к аппарату вентиляции легких Общество, 07:22 США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX Общество, 07:04 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 07:00 Еще три страны запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX Общество, 06:54 Сущий склад: зачем сервис хранения вещей «Складовка» вышел в Германию Pro, 06:52 Неприкосновенный запас: насколько реальны прямые санкции США против КНР Мнение, 06:51 Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях Общество, 06:18
Политика ,  
0 
В Израиле узнали о создании «Хезболлой» террористической группы в Сирии
Боевики ливанской группировки создали на контролируемой правительственной армией Сирии террористическую сеть с целью дестабилизации ситуации в Израиле, утверждают в Тель-Авиве
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Активисты «Хезболлы» приступили к осуществлению операции «Голанский проект» на контролируемой правительственной армией территории Сирии, утверждают израильские военные. По их словам, задачей боевиков являются подрывные операции против Израиля при получении соответствующего приказа от командования группировки. При этом утверждается, что правительство Башара Асада не в курсе происходящего, сообщает Jerusalem Post.

По данным Армии обороны Израиля, возглавляет боевиков Али Мусса Дакдук, который несколько лет назад сидел в иракской тюрьме из-за обвинений в нападении на американских солдат в провинции Кербела. В Сирию он прибыл летом этого года, вскоре после того, как правительственная армия при поддержке ВКС России очистила приграничные с Израилем районы от боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Военные выяснили, что сеть «Хезболла» состоит из нескольких автономных групп, которые пока занимаются сбором информации о дислокации израильских войск на приграничной территории.

В Тель-Авиве не раз оправдывали обстрелы Сирии необходимостью уничтожения отрядов «Хезболлы», которую Израиль считает террористической организацией.

В начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​в Москве они договорились о создании совместной комиссии, которая будет обсуждать вывод из Сирии всех иностранных военных формирований, участвовавших в гражданской войне. Речь идет как об иранских советниках, так и о боевиках «Хезболлы».
Автор: Артем Филипенок
Теги: «Хезболла», Израиль
Материалы по теме
Израиль атаковал два судна и базу ХАМАС в ответ на запуск ракеты
Политика
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный запуск из сектора Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter