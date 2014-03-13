Ангела Меркель: Россия действует по закону джунглей

Россия в крымском вопросе действует по закону джунглей, заявила в бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Владимир Путин действует по принципам, которые были актуальны для XIX или XX века.

Стремление России присоединить Крым Меркель назвала явным нарушением международного права и попыткой воспользоваться слабостью Украины. "Россия действует по закону джунглей", - сказала она.

Лидер Германии уверена, что продолжение такого курса станет катастрофой не только для Украины: "Вся Европа будет ощущать российскую угрозу".

Меркель подчеркнула, что ЕС готов к введению санкций, которые со временем будут ужесточаться и повлияют на экономическое сотрудничество с Россией по всем направлениям. Канцлер Германии отметила, что ЕС и США пытаются найти политическое решение конфликта, тогда как Россия от контактов с Украиной отказывается.

Добавим, что после Меркель в парламенте выступил лидер "Левых" Грегор Гизи. Бывший руководитель правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии подверг критике Запад за создание прецедента в Косово и осудил США за поддержку ультраправых активистов на Украине, но поддержки от остальных депутатов не получил.

Ранее Меркель дала интервью небольшой баварской газете Passauer Neue Presse. Канцлер выразила уверенность в том, что Россия не прекратит поставки газа в Европу. Она подчеркнула, что лишь 35% поставляемого в ФРГ газа идет из России, поэтому говорить о зависимости от поставок нельзя.