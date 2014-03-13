Ангела Меркель: Россия действует по закону джунглей

Стремление России присоединить Крым Меркель назвала явным нарушением международного права и попыткой воспользоваться слабостью Украины. "Россия действует по закону джунглей", - сказала она.
Лидер Германии уверена, что продолжение такого курса станет катастрофой не только для Украины: "Вся Европа будет ощущать российскую угрозу".
Меркель подчеркнула, что ЕС готов к введению санкций, которые со временем будут ужесточаться и повлияют на экономическое сотрудничество с Россией по всем направлениям. Канцлер Германии отметила, что ЕС и США пытаются найти политическое решение конфликта, тогда как Россия от контактов с Украиной отказывается.
Добавим, что после Меркель в парламенте выступил лидер "Левых" Грегор Гизи. Бывший руководитель правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии подверг критике Запад за создание прецедента в Косово и осудил США за поддержку ультраправых активистов на Украине, но поддержки от остальных депутатов не получил.
Ранее Меркель дала интервью небольшой баварской газете Passauer Neue Presse. Канцлер выразила уверенность в том, что Россия не прекратит поставки газа в Европу. Она подчеркнула, что лишь 35% поставляемого в ФРГ газа идет из России, поэтому говорить о зависимости от поставок нельзя.