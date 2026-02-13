 Перейти к основному контенту
0

Суд изъял у дагестанского депутата особняк в Жуковке и имение у моря

Суд решил изъять восемь земельных участков, пять домов и квартиру дагестанского депутата Муртузалиева в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры
Муртузали Муртузалиев (в центре)
Муртузали Муртузалиев (в центре) (Фото: Народное Собрание Республики Дагестан)

Дорогомиловский суд Москвы в пятницу, 13 февраля, удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к депутату парламента Дагестана, члену комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Муртузали Муртузалиеву и членам его семьи, сообщает корреспондент РБК. В списке ответчиков помимо Муртузалиева значились его гражданская супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.

Суд принял решение обратить в доход государства имущество, которое, как установила прокуратура, фактически принадлежало Муртузалиеву: восемь земельных участков, пять домов, квартиру и три нежилых здания в Москве, Московской области, Махачкале и Избербаше, а также автомобиль Lexus LX570. Среди объектов имущества — особняк в элитной подмосковной деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе, имение в курортном поселке Приморский в Дагестане. По данным прокурора, общая рыночная стоимость имущества на сегодняшний день составляет около 700 млн. руб. Судья сочла доводы Генеральной прокуратуры о несоответствии доходов и расходов Муртузалиева обоснованными.

Иск поступил в Дорогомиловский суд в октябре прошлого года. Рассмотрение дела по существу началось в декабре. На заседании присутствовал сын Муртузалиева Марат. Он рассказал суду, что узнав об иске, приехал из зоны военной операции, отказавшись продлевать контракт, так как в исковых требованиях числится его квартира, где он проживает с тремя несовершеннолетними детьми. По его словам, она была куплена на деньги от продажи бабушкиной квартиры, и является его единственным жильем.

Во время суда, Генеральная прокуратура уточнила исковые требования, исключив квартиру и машиноместо Марата Муртузалиева из требуемых к изъятию объектов недвижимости.

В прениях представители Гепрокуратуры заявили, что ответчиками не представлено ни одного доказательства, которые свидетельствовали бы о законном источнике денежных средств. Прокуратура установила «теневое управление недвижимости» и считает, что Муртузалиев, занимая должность депутата с 1999 года, «систематически» действовал с целью уклонения от ответственности за коррупционные нарушения.

Представители ответчиков настаивали на несостоятельности экспертизы, представленной Генеральной прокуратурой. По их словам, стоимость имущества в иске «сильно завышена». Представитель ответчиков Алла Воропаева заявила РБК, что они будут подавать апелляцию, так как считают исковые требования «необоснованными» и «могут доказать законность приобретения всех объектов имущества».

Муртузали Муртузалиев родился в январе 1957 года. Окончил Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина по специальности «юрист».

С 2010 по 2013 год возглавлял ГКУ «Дагестанавтодор».

С 1999 года — депутат Народного собрания Дагестана, на данный момент входит во фракцию «Справедливая Россия». Последний раз был переизбран в 2021 году, входит в комитет по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, а также в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. В июне 2025 года был награжден медалью «Народ и армия едины» за гуманитарную помощь военнослужащим.

Согласно реестру юридических лиц, Жанета Азизова была соучредителем ООО «Дагестанская табачная фабрика». Совместно с Азизовой учредителем компании также числился брат депутата Муртузалиева Шахаутдин. Компания была ликвидирована в 2020 году.

