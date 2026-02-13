 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая

Пентагон включил Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В список компаний, оказывающих помощь китайской армии, попали также Baidu Inc., BYD Co. и ряд других. Alibaba назвала решение Пентагона безосновательным, заявив, что «не является китайской военной компанией». Ее акции упали на 5%
Alibaba BABA $158,73 -3,4% Купить
Фото: Florence Lo / Reuters
Фото: Florence Lo / Reuters

Пентагон включил Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc. и BYD Co. в список компаний, оказывающих помощь китайской армии, сообщает Bloomberg.

Этот шаг, как отмечает агентство, может создать проблемы для визита президента США Дональда Трампа в Китай, запланированного на апрель, особенно учитывая значимость Alibaba. Ожидается, что на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться планы по экспорту чипов Nvidia Corp. H200 в Китай, а Alibaba входит в число компаний, которые могут претендовать на их покупку, поясняет Bloomberg.

В список также попали RoboSense Technology Co. и производитель беспроводных маршрутизаторов TP-Link Technologies Co.

Alibaba назвала включение в перечень Пентагона безосновательным, заявив, что «не является китайской военной компанией». «Мы предпримем все доступные юридические действия против попыток ввести в заблуждение относительно нашей компании», — подчеркнули там.

Акции Alibaba упали на 5% на дополнительных торгах 13 февраля. Акции Baidu снизились на 4,5%.

Обновление списка может вызвать недовольство Пекина после торгового перемирия, достигнутого Си и Трампом в октябре, отмечает Reuters. В декабре американские законодатели направили письмо министру обороны Питу Хегсету, призвав добавить в список ряд китайских технологических компаний, включая DeepSeek, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, производителя смартфонов Xiaomi и производителя электронных дисплеев BOE Technology.

Пентагон обвинил Alibaba в сотрудничестве с армией Китая
Бизнес
Фото:Shen Longquan / Sipa Asia / Global Look Press

Как сообщал в ноябре прошлого года Bloomberg, Пентагон пришел к выводу, что Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc. и BYD Co. следует добавить в список компаний, оказывающих помощь китайской армии. Такими выводами поделился заместитель министра обороны Стив Файнберг в письме главам комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената от 7 октября, примерно за три недели до того, как Трамп и Си договорились о торговом перемирии.

По словам Файнберга, эти три компании наряду с пятью другими — Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd, RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. и Zhongji Innolight Co. — должны быть внесены в список компаний, связанных с китайскими военными. Этот перечень публикуется ежегодно, в последней версии, обновленной в январе 2025-го, до вступления Трампа в должность, указанные компании не упоминались. Alibaba тогда также подчеркивала, что оснований для включения ее в этот список нет. В ее заявлении говорилось, что она не ведет бизнес, связанный с военными закупками США, поэтому попадание в список не повлияет на ее работу.

Компания Baidu тогда тоже заверила, что ее продукция предназначена для гражданского использования, поэтому «нет никаких веских оснований для включения Baidu в список 1260H или любой другой список компаний, попадающих под санкции правительства США».

В МИД Китая осудили «практику США, заключающуюся в чрезмерно широком определении национальной безопасности, создании дискриминационных списков под различными предлогами и неоправданном подавлении китайских компаний», заявив, что примут необходимые меры для защиты законных интересов представителей бизнеса.

Попадание нескольких китайских компаний в список Пентагона в январе спровоцировало распродажу акций, которая затронула Tencent Holdings Ltd и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, производящую батареи для Tesla Inc. Илона Маска, а также для других автопроизводителей, сообщал Bloomberg.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Alibaba Пентагон Китай
Материалы по теме
Разведка США обвинила Alibaba в работе на китайских военных
Политика
WSJ узнала, что Alibaba разработала новый ИИ-чип
Технологии и медиа
Alibaba представила свою модель ИИ — Qwen 2.5-Max
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину Общество, 18:53
МОК разрешил флаг России на шлеме. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:46
Как «бог четверных» шел к Олимпиаде: главное из биографии Ильи Малинина 18:36
Суд изъял у дагестанского депутата особняк в Жуковке и имение у моря Политика, 18:35
Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали Спорт, 18:30
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья Недвижимость, 18:16
Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр Спорт, 18:11
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление База знаний, 18:10
США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В России начали тестировать китайский кроссовер iCaur V27 Авто, 17:59
СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде Общество, 17:59
Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх Спорт, 17:54
В Московской области 13-летний подросток поджег заправку Политика, 17:50