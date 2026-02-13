США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая

В список компаний, оказывающих помощь китайской армии, попали также Baidu Inc., BYD Co. и ряд других. Alibaba назвала решение Пентагона безосновательным, заявив, что «не является китайской военной компанией». Ее акции упали на 5%

Фото: Florence Lo / Reuters

Пентагон включил Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc. и BYD Co. в список компаний, оказывающих помощь китайской армии, сообщает Bloomberg.

Этот шаг, как отмечает агентство, может создать проблемы для визита президента США Дональда Трампа в Китай, запланированного на апрель, особенно учитывая значимость Alibaba. Ожидается, что на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться планы по экспорту чипов Nvidia Corp. H200 в Китай, а Alibaba входит в число компаний, которые могут претендовать на их покупку, поясняет Bloomberg.

В список также попали RoboSense Technology Co. и производитель беспроводных маршрутизаторов TP-Link Technologies Co.

Alibaba назвала включение в перечень Пентагона безосновательным, заявив, что «не является китайской военной компанией». «Мы предпримем все доступные юридические действия против попыток ввести в заблуждение относительно нашей компании», — подчеркнули там.

Акции Alibaba упали на 5% на дополнительных торгах 13 февраля. Акции Baidu снизились на 4,5%.

Обновление списка может вызвать недовольство Пекина после торгового перемирия, достигнутого Си и Трампом в октябре, отмечает Reuters. В декабре американские законодатели направили письмо министру обороны Питу Хегсету, призвав добавить в список ряд китайских технологических компаний, включая DeepSeek, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, производителя смартфонов Xiaomi и производителя электронных дисплеев BOE Technology.

Как сообщал в ноябре прошлого года Bloomberg, Пентагон пришел к выводу, что Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc. и BYD Co. следует добавить в список компаний, оказывающих помощь китайской армии. Такими выводами поделился заместитель министра обороны Стив Файнберг в письме главам комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената от 7 октября, примерно за три недели до того, как Трамп и Си договорились о торговом перемирии.

По словам Файнберга, эти три компании наряду с пятью другими — Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd, RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. и Zhongji Innolight Co. — должны быть внесены в список компаний, связанных с китайскими военными. Этот перечень публикуется ежегодно, в последней версии, обновленной в январе 2025-го, до вступления Трампа в должность, указанные компании не упоминались. Alibaba тогда также подчеркивала, что оснований для включения ее в этот список нет. В ее заявлении говорилось, что она не ведет бизнес, связанный с военными закупками США, поэтому попадание в список не повлияет на ее работу.

Компания Baidu тогда тоже заверила, что ее продукция предназначена для гражданского использования, поэтому «нет никаких веских оснований для включения Baidu в список 1260H или любой другой список компаний, попадающих под санкции правительства США».

В МИД Китая осудили «практику США, заключающуюся в чрезмерно широком определении национальной безопасности, создании дискриминационных списков под различными предлогами и неоправданном подавлении китайских компаний», заявив, что примут необходимые меры для защиты законных интересов представителей бизнеса.

Попадание нескольких китайских компаний в список Пентагона в январе спровоцировало распродажу акций, которая затронула Tencent Holdings Ltd и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, производящую батареи для Tesla Inc. Илона Маска, а также для других автопроизводителей, сообщал Bloomberg.