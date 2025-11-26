Пентагон обвинил Alibaba в сотрудничестве с армией Китая

Разведка США подозревает Alibaba в передаче армии Китая пользовательских данных. Пентагон предлагает внести компанию в специальный список, мешающий работе в США. Пекин называет обвинения неоправданными

Фото: Shen Longquan / Sipa Asia / Global Look Press

Пентагон пришел к выводу, что китайские компании Alibaba Group, Baidu, BYD и еще пять юридических лиц следует внести в реестр военных партнеров Китая, передает Bloomberg.

Позиция ведомства была отражена в письме замминистра обороны Стивена Файнберга главам комитетов палаты представителей и сената по Вооруженным силам США от 7 октября.

Как отмечает Bloomberg, остается неясным, были ли компании включены Пентагоном в список 1260H — в него ведомство в интересах нацбезопасности вносит сотрудничающие с армией Китая компании. Попадание в перечень не влечет прямых юридических последствий, но служит предупреждением для американских инвесторов, а также мешает оборонным контрактам с США, увеличивает риски внесения в другие реестры для ограничений и вредит репутации.

Список обновляется ежегодно, в последний раз это произошло в январе, до вступления в должность президента Дональда Трампа. Сейчас там упоминаются свыше 130 компаний.

Как выяснила американская разведка, Alibaba Group поставляет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) технологии и данные для операций против целей в США. Компания передает китайским военным IP-адреса, сведения о Wi-Fi и платежах, а также иные пользовательские данные. По данным разведки, китайская армия получала от Alibaba сведения об «уязвимостях нулевого дня», то есть уязвимости или вредоносной программе, для которой еще не созданы защитные механизмы.

Alibaba отвергала обвинения. Компания назвала выводы разведки США «полной чушью» и обвинила Вашингтон в попытке «манипулировать общественным мнением» для очернения репутации. Компания не прокомментировала данные о ее отношениях с НОАК.

МИД Китая заявил Bloomberg, что выступает против действий США по «чрезмерно широкому определению национальной безопасности, созданию дискриминационных списков под различными предлогами и неоправданному давлению на китайские предприятия».

Во вторник, 27 ноября, акции Alibaba выросли на 2% после публикации отчета о квартальной выручке, которая превзошла прогнозы аналитиков. Выручка корпорации во втором квартале составила 247,80 млрд юаней ($35 млрд), тогда как аналитики ожидали 242,65 млрд юаней.